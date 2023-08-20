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الأحد، 20-08-2023 11:19 م

البطاينة: محكمة بلدية غرب إربد تبدأ عملها الخريف المقبل

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الوكيل الاخباري- قال رئيس بلدية غرب إربد، جمال البطاينة، إن إقرار مجلس الوزراء لنظام تشكيل محكمة بلدية غرب إربد سيسهم برفد موازنة البلدية بحوالي ربع مليون دينار سنويا، وهو ما سينعكس إيجابا على رفع سوية مجموع الخدمات التي تقدمها.

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وأضاف البطاينة، في بيان اليوم الأحد، عقب قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام تشكيل بلدية غرب لسنة 2023 أن القرار يأتي استجابة لحاجة البلديَّة لوجود محكمة تختصُّ بالنَّظر في الجرائم التي تُرتكب ضمن حدودها، وبهدف حماية أموال البلديَّة وموجوداتها.


وبين البطاينة أن المحكمة ستباشر مهامها في خريف هذا العام وسيكون مقرها مبنى منطقة بلدية كفريوبا، مثمناً الجهود التي بذلت في إنجاز هذا المشروع وإخراجه لحيز الوجود.

 




 

 


 

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