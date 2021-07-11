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البلاغ الرسمي بشأن عطلة العيد يثير استياء الأردنيين

الأحد، 11-07-2021 03:32 م

البلاغ الرسمي بشأن عطلة العيد يثير استياء الأردنيين

عطلة


الوكيل الإخباري - جاء البلاغ الرسمي ، الذي أصدره رئيس الوزراء بشر الخصاونة ، الأحد ، حول عطلة عيد الأضحى المبارك ، على عكس ما توقعه الأردنيون .

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فقد جاء في البلاغ ، تعطيل الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة بمناسبة عيد الأضحى المبارك اعتباراً من صباح الاثنين الموافق للتاسع عشر من شهر تموز/يوليو 2021 وحتى مساء الجمعة، أي أن عدد أيام العطلة (5) أيام .

 

وقد أدى البلاغ إلى استياء الأردنيين ، حيث كان مرجحا أن تمتد العطلة من يوم الاثنين حتى مساء السبت ، ما حدا بالأردنيين بالتفكير باستغلال(6) أيام ، حينها، إلى أن جاءالبلاغ على عكس الترجيحات .

 

 

 




 

 


 

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