البلبيسي : أوميكرون أسرع انتشارا وأقل ضراوة

الوكيل الاخباري - أكد مستشار رئاسة الوزراء للشؤون الصحية مسؤول ملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي، أنه لم يتم تسجيل أي وفيات أو دخولات للمستشفيات بين الحالات المصابة بمتحور أوميكرون.



وقال البلبيسي في تصريحات صحفية ، إنه تم تسجيل 802 اصابة بمتحور اوميكرون في الاردن حتى اليوم الاثنين.



ووصف المعلومات المتوفرة حول اوميكرون بالجيدة وتشير إلى انه اسرع انتشارا من دلتا واقل ضراوة، مؤكدا ضرورة أن تكون نسب التطعيم عالية لمواجهة هذا المتحور والحد من انتشاره.

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