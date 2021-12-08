الخارجية: لم نتلق طلبات من أردنيين بالعودة للمملكة من جنوب افريقيا

الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين هيثم ابو الفول إنه لم يصل الى الأردن حتى تاريخ اليوم أي أردني قادم من جنوب افريقيا.

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وأكد أبو الفول في تصريحات لـ " الوكيل الاخباري" أن الوزارة لم تتلقى أي طلب من أي أردني للعودة للمملكة، مؤكداً على أن السفارة الأردنية في جنوب افريقيا " بريتوريا " تتابع أحوال الأردنيين هناك بعد انتشار "أوميكرون".



وكشف أن عدد محدود من الأردنيين في جنوب افريقيا تواصل مع السفارة لتأمين عودتهم إلى دول كانوا يقيمون فيها، موضحاً أن السفارة سهلت عملية انتقالهم و خضعوا لشروط الإقامة الصحية في تلك الدول.



وكانت قد أعلنت وزارة الداخلية بوقت سابق أنه سيخضع الأردنيين القادمين من دول جنوب افريقيا للحجر المؤسسي لمدة 14 يوماً وعلى نفقتهم الخاصة وبغض النظر عن نتيجة فحص الكشف عن كورونا في المطارات الأردنية أو في الدول القادمين منها.