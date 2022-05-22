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البلبيسي: لم نسجل أي إصابات بجدري القرود في تاريخ الأردن

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الأحد، 22-05-2022 10:21 ص

البلبيسي: لم نسجل أي إصابات بجدري القرود في تاريخ الأردن

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

أكد مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة الدكتور عادل البلبيسي أنه لم يسبق لنا تسجيل أي إصابات بفيروس جدري القرود في الأردن.

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وقال البلبيسي لـ"الوكيل الإخباري"، إنه لم يتم الاشتباه أو تسجيل أي إصابات بالفيروس في المملكة طوال التاريخ الوبائي.

وأضاف أنه ليس من السهل الإصابة بجدري القرود ما لم يذهب الشخص إلى البلدان التي انتشر فيها أو خالط شخصا مصابا بالفيروس لفترات طويلة.

وأشار البلبيسي إلى أن الفيروس متوطن في أفريقيا ولا ينتشر بسرعة مثل الفيروسات الأخرى، موضحا أن جدري القرود لم يتحور أو يتغير ولكن ساهم أشخاص في نقله من أفريقيا إلى بعض الدول في العالم مؤخرا.

ودعا إلى عدم القلق في حال دخل الفيروس إلى الأردن وتسجيل إصابات به، مبينا أن نسبة الوفيات بجدري القرود متدنية ومعظم الحالات تشفى دون أي علاج.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأوبئة قرر عقد اجتماع لبحث تطورات "جدري القرود"، اليوم الأحد، مع المسؤولين في وزارة الصحة بما فيهم إدارة الأوبئة ومديرية المختبرات، ومناقشة تطورات الوضع الوبائي المحلي والدولي.

 




 

 


 

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