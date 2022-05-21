الصحة: انتقال عدوى جدري القرود صعب وتسجيل حالات في الأردن أمر وارد

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي -

قال مدير إدارة الأوبئة في وزارة الصحة الدكتور أيمن مقابلة، إن دخول جدري القرود إلى الأردن أمر وارد ، لكن آلية انتقال العدوى صعبة وتختلف تماماً عن فيروس كورونا.



وأضاف مقابلة، لـ " الوكيل الإخباري" أن طرق انتقال العدوى التي تم إثباتها علمياً إما عن طريق الرذاذ أو عن طريق الإختلاط لفترات طويلة مع شخص مصاب، أو عن طريق الجروح اذا حدث تلامس بين شخص مصاب وآخر لديه جروح، إلى جانب عدة طرق اخرى.



وأكد على أن الدراسات بينت أن العدوى تنتقل بين عدة أنواع من الحيوانات أبرزها الكلاب والقرود وبعض القوارض خاصة الجرذان .



وأشار المقابلة، إلى أن المرض يختلف من حيث الأعراض وطرق الانتقال عن كورونا، منوهاً إلى أن الفحص الخاص بجدري القرود مختلف عن فحص كورونا ، كما أنه لا يتحور.



وأكد على أن يوجد خطة استجابة في الأردن للتعامل مع أي مرض قد يشكل وباء أو جائحة، موضحا أن الأردن يملك الإمكانيات لكيفية رصد المرض وفحصه مخبريا للتأكد من الإصابة وتحديد أعراضه.

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