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الثلاثاء، 27-12-2022 10:15 ص

البلقاء التطبيقية: الامتحان الشامل قائم اليوم

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الوكيل الإخباري -تيماء عبيدات

 

أكد نائب رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور زكريا القضاة أن الامتحان الشامل قائم رغم الظروف الجوية السائدة في المملكة.اضافة اعلان


وقال القضاة لـ "الوكيل الاخباري" ان الامتحان الشامل يعقد في كافة الكليات من الساعة 9 صباحا وحتى الثالثة مساءً، مبينا أن الطالب يمكن أن يتقدم للامتحان في اي ساعة دون التقيد بوقت معين.

وبين أن الطالب الذي يتقدم للامتحان في وقت متأخر له نفس المدة المقررة دون اي تغيير انطلاقا من مبدأ مراعاة ظروف الطلبة القادمين من أماكن تشهد عوائق بسبب الظروف الجوية

وكان قد قرر رئيس جامعة البلقاء التطبيقية/ رئيس اللجنة العليا للامتحانات الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني عدم تأجيل عقد الامتحان الشامل للطلبة المقرر عقدها اليوم رغم الظروف الجوية السائدة في المملكة.


 




 

 


 

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