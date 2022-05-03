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الثلاثاء، 03-05-2022 06:41 م

البلقاء: المراكز الصحية والمستشفيات المناوبة تواصل عملها خلال عطلة عيد الفطر

وزارة الصحة


الوكيل الاخباري - تفقد مدير صحة البلقاء الدكتور صائب ابو عبود ومدير مديرية الأمراض السارية بوزارة الصحة الدكتور محمد الحوارات اليوم الثلاثاء سير العمل في عدد من المراكز الصحية والمستشفيات في محافظة البلقاء خلال عطلة عيد الفطر .

واشادوا بالتزام الكوادر الصحية والإدارية والفنية الذين حضروا إلى عملهم في ايام عطلة العيد للعناية والاهتمام بالمواطنين من اصحاب الأمراض المختلفة.

وأكد ابو عبود، أن كوادر القطاع الصحي كانت دائما خط الدفاع الأول في مختلف جوانب الخدمات الطبية الصحية، مشيراً إلى أن مديرية صحة البلقاء وضعت خطة متكاملة للعمل خلال عطلة العيد شملت عمل 8 مراكز صحية في جميع الوية المحافظة، منها مركز صحي عين الباشا الشامل الذي يعمل على مدار الـ24 ساعة، بالإضافة لاستمرار عمل المستشفيات، حيث يتم التواصل والتنسيق معهم لضمان تقديم أفضل الخدمات للمراجعين، حيث أن صحة المواطن وسلامته خط أحمر لا تهاون ولا استهتار فيه.

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