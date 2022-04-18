بلدية الطفيلة تنفذ حملات رقابية على نتافات الدواجن ومحلات بيع اللحوم

الوكيل الاخباري - أكد رئيس بلدية الطفيلة الكبرى الدكتور حازم العدينات أن لجنة الصحة والرقابة البيئية في بلدية الطفيلة الكبرى أعدت برنامجا مكثفا لمراقبة محلات بيع اللحوم ونتافات الدواجن للتأكد من مدى التزامها بتطبيق شروط الصحة والسلامة العامة خاصة خلال شهر رمضان الفضيل حفاظا على صحة المواطنين.



وقال إن فرق النظافة في البلدية تقوم وبشكل دوري بجمع مخلفات عمليات سلخ الدواجن ومحلات بيع اللحوم لمنع انتشار الروائح الكريهة وعدم إحداث بؤر بيئية داخل الوسط التجاري، فضلا عن تنفيذ حملات بيئية ورقابية في المناطق الإدارية الخمس التابعة لها.

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