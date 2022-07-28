البلقاء: ورشة متخصصة ضمن مشروع سيادة القانون للسلم المجتمعي

الوكيل الاخباري - نظم مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان بالشراكة مع مؤسسة ستريت لو، وبالتعاون مع محافظة البلقاء، اليوم، ورشة تدريبية متخصصة ضمن مشروع "سيادة القانون للسلم المجتمعي" في مدينة السلط، بحضور محافظ البلقاء الدكتور فراس أبو قاعود.



وتضمنت الورشة التي شارك فيها عدد من مساعدي المحافظ والحكام الإداريين وموظفي وموظفات المحافظة وضباط من مديرية الأمن العام (الدفاع المدني الدرك والشرطة) مناقشات حول مفاهيم وعوامل سيادة القانون والمسؤوليات الحكومية الرئيسة وفقا للأدوار التشريعية التنفيذية والقضائية.

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