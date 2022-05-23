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الإثنين، 23-05-2022 02:51 م

البنك الدولي يدرس تقديم 95.6 مليون دولار لدعم الزراعة في الأردن

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الوكيل الإخباري - يدرس البنك الدولي، الموافقة على تقديم 95.6 مليون دولار لتمويل مشروع أردني يدعم التنمية الزراعية من خلال القدرة على التكيف مع تغير المناخ والاستدامة.اضافة اعلان


ويركز المشروع على خطة الأردن الوطنية للزراعة المستدامة (2022-2025)، سواء من حيث أهدافها التنموية أو الأنشطة ذات الأولوية والنتائج الرئيسية.

ومن المقرر أن يوافق مجلس إدارة البنك الدولي على المشروع، الذي قد تصل قيمته الإجمالية بنحو 595 مليون دولار ممولا من الحكومة وصناديق ائتمانية، بنهاية حزيران الماضي.

ويعالج المشروع المقترح، تحديات القطاع الزراعي في الأردن عبر الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، كما يعزز من مرونة نظام الإنتاج الزراعي في مواجهة تغير المناخ وتحويل القطاع نحو مسار نمو أكثر استدامة.

ويسهم أيضا في تحسين القدرة التنافسية لقطاع الأغذية الزراعية من خلال تعزيز البيئة التمكينية للأعمال التجارية الزراعية وجعل القطاع أكثر جاذبية للاستثمار.

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