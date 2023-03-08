الأربعاء 08-03-2023
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الأربعاء، 08-03-2023 09:35 ص

التحاق 19 ألف شخص بسوق العمل من خلال برنامج التشغيل الوطني

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الوكيل الاخباري- بلغ عدد المستفيدين من البرنامج الوطني للتشغيل 19000 شخصا وقعوا عقودا، والتحقوا بعملهم ضمن اتفاقيات مع مؤسسات القطاع الخاص والبالغ عددها 924 منشأة.

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وأشارت وزارة العمل في منشور عبر "فيسبوك" أن عدد الشواغر المتاحة في برنامج التشغيل الوطني وصل إلى نحو 56472 وظيفة.

 

وبحسب آخر إحصائية، اليوم الأربعاء، بلغ عدد المستفيدين 9429 من الإناث، و9571 من الذكور.

 

ودعا البرنامج الذي أطلق في شهر نيسان/أبريل الماضي، الباحثين عن العمل إلى التقديم من خلال زيارة مديريات وأقسام التشغيل في محافظات المملكة كافة أو مراكز تقديم الخدمات المعلنة على www.tashgheel.gov.jo


 




 

 


 

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