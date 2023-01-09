التخليص على المركبات الكهربائية يرتفع 150% خلال العام الماضي

الوكيل الاخباري - ارتفع التخليص على المركبات الكهربائية في المنطقة الحرة خلال العام الماضي بنسبة 150%، ليصل عدد المركبات إلى 15 ألف و800 مركبة مقارنة مع 6 آلاف مركبة في 2021.



ووفق بيانات هيئة مستثمري المناطق الحرة فقد سجلت المركبات الهجينة "الهايبرد" تراجعا بنسبة أكثر من 26% في العام الماضي، لتبلغ 15.500 مركبة تم التخليص عليها، مقارنة مع 21 ألف مركبة في 2021.



كما تراجعت المركبات العاملة بالبنزين من 20 ألف مركبة في عام 2021 إلى 16.200 مركبة خلال العام الماضي، وبنسبة وصلت إلى 20%.



كذلك تراجع التخليص على مركبات الديزل، خلال عام 2022، بنحو 12%، وبواقع 9700 مركبة، مقابل 11 ألف مركبة تم التخليص عليها في العام 2021.

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