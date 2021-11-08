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الإثنين، 08-11-2021 08:51 ص

التدريب المهني تعلن حاجتها لشراء خدمات مدربين مهنيين

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الوكيل الاخباري– أعلنت مؤسسة التدريب المهني، بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، اليوم الإثنين، عن حاجتها لشراء خدمات بموجب عقد لمدة سنة.

وتتمثل الوظائف المفتوحة لشراء الخدمات؛ بمدرب مهني/ حداد ألمنيوم، مدرب مهني/ ميكاترونكس، مدرب مهني/ ميكانيك الآليات الثقيلة، مدرب حرفي ومهني/ حلاق رجال، مدرب حرفي ومهني/ حلويات، مدرب مهني/ كهرباء تمديدات، مدرب مهني/ تمديدات صحية، مدرب مهني تمريض، مدرب مهني/ خياطة.

ودعت الراغبين بالتقدم للوظائف إلى مراجعة مقر المؤسسة خلال الفترة ما بين يوم الثلاثاء الموافق 9/11/2021 ولغاية يوم الخميس الموافق 11/11/2021، ما بين الساعة 8:30 صباحا ولغاية 3 عصرا.

وتاليا التفاصيل:

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