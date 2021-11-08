التدريب المهني تعلن حاجتها لشراء خدمات مدربين مهنيين

الوكيل الاخباري– أعلنت مؤسسة التدريب المهني، بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، اليوم الإثنين، عن حاجتها لشراء خدمات بموجب عقد لمدة سنة.



وتتمثل الوظائف المفتوحة لشراء الخدمات؛ بمدرب مهني/ حداد ألمنيوم، مدرب مهني/ ميكاترونكس، مدرب مهني/ ميكانيك الآليات الثقيلة، مدرب حرفي ومهني/ حلاق رجال، مدرب حرفي ومهني/ حلويات، مدرب مهني/ كهرباء تمديدات، مدرب مهني/ تمديدات صحية، مدرب مهني تمريض، مدرب مهني/ خياطة.



ودعت الراغبين بالتقدم للوظائف إلى مراجعة مقر المؤسسة خلال الفترة ما بين يوم الثلاثاء الموافق 9/11/2021 ولغاية يوم الخميس الموافق 11/11/2021، ما بين الساعة 8:30 صباحا ولغاية 3 عصرا.



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