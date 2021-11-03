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الأربعاء، 03-11-2021 12:24 م

الخدمة المدنية يقر تعديلات جديدة على جائزة الموظف المثالي

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الوكيل الإخباري- أقر مجلس ديوان الخدمة المدنية عددا من التعديلات الجديدة على التعليمات الناظمة لجائزة الموظف المثالي في الخدمة المدنية.

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وقال رئيس الديوان سامح الناصر في بيان اليوم الاربعاء، إن التعديلات الجديدة تضمنت ادخال أحد الممارسات الجديدة والمتبعة في جوائز التميز على المستويين الإقليمي والعالمي، وهي الزيارات الميدانية، حيث ستطبق وفق التعليمات على فئتي (الوظائف القيادية والابداع والابتكار) وتعكس نتائجها على العلامة النهائية التراكمية للمرشحين، ما سيسهم في رفع جودة التقييم ومخرجات التميز في هاتين الفئتين، مع دراسة الممارسة وإمكانية تطبيقها على بقية الفئات، إن دعت الحاجة في الدورات المقبلة.


وأشار الى استمرار الديوان في تعزيز دور لجان الموارد البشرية في الدوائر الحكومية ضمن دورهم الفني والرقابي، بحيث تعنى اللجنة بتقييم المرشحين المتقدمين في الدائرة كمرحلة أولية، مما يضمن رفع جودة الترشيحات التي تمثل الدائرة، حيث اصبح الحد الأدنى من علامة تقييم لجنة الموارد البشرية المؤهلة على المقاعد المخصصة للدائرة 50%.


وأكد ان الديوان لن يدخر جهدا في دعم الجائزة وعقد برامج توعوية بمفاهيم الجائزة بشكل ممنهج وعلى مدار العام.

 

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