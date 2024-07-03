التربية: إطلاق منصة تسجيل طلبة الصف الأول الأساسي خلال أسبوعين

الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة

توقع الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم عاصم العمري إن يتم إطلاق منصة تسجيل طلبة الصف الأول الأساسي إلكترونيا للعام الدراسي 2024/ 2025 خلال أسبوعين.

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وقال العمري لـ "الوكيل الاخباري" إن المنصة ستكون متاحة لتسجيل الطلبة الأردنيين وغير الأردنيين في المدارس الحكومية لمواليد 2018، ولمن لم يتجاوز الـ 9 سنوات ولم يسبق له التسجيل على المنصة.



وأضاف أن تسجيل طلبة الصف الأول الأساسي في المدارس الخاصة ومدارس وكالة الغوث، ومدارس الثقافة العسكرية، يكون كالمعتاد بالتوجه المباشر إلى تلك المدارس.



وأشار أن الأطفال المسجلين حاليا في رياض الأطفال في المدارس الحكومية والذين سيبقون في نفس مدارسهم للصف الأول الأساسي؛ فإنه لا يطلب منهم التسجيل على المنصة؛ كون بياناتهم سيتم ترحيلها إلى الصف الأول الأساسي.



