التربية : اصابة 20 معلماً و 31 طالباً بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية

الوكيل الاخباري - وفق الموجز الإعلامي الصادر عن وزارة التربية والتعليم حول التحول إلى نظام التعليم عن بعد بسبب فيروس كورونا أو بسبب عزل المناطق ليوم الثلاثاء 6 - 10 - 2020 فقد تم تسجيل ما يلي :



• تم تحويل ( 55 ) مدرسة إلى نظام التعليم عن بعد ليوم الثلاثاء والتي يوجد فيها طلبة صفوف ثلاث أولى وطلبة ثانوية عامة : ( 28 ) مدرسة حكومية و ( 17 ) مدرسة خاصة و ( 10 ) مدارس تابعة لوكالة الغوث بسبب إصابات كورونا.

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حيث بلغ مجموع إصابات هذا اليوم ( 56 ) إصابة توزعت بين ( 20 ) معلمًا ومعلمة و ( 31 ) طالبا وطالبة وإداريين وثلاث مرافقات للطلاب في مدرستين خاصتين.



المدارس الحكومية : -



تحولت ( 28 ) مدرسة إلى التعليم عن بعد بسبب ثبوت ( 28 ) إصابة توزعت بين ( 14 ) معلما ومعلمة و ( 12 ) طالبا وطالبة وعضوي هيئة إدارية توزعت كالتالي :

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1- مدرسة القويسمة الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء القويسمة / إصابة معلمة.

2- مدرسة عين جنا الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم لمحافظة عجلون / إصابة طالب.

3- مدرسة الخنساء الأساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم لمحافظة عجلون / إصابة معلمة.

4- مدرسة قيساريا الأساسية / مديرية التربية والتعليم للواء الجامعة / إصابة معلمة.

5- مدرسة بلال بن رباح الأساسية / مديرية التربية والتعليم لمنطقة البادية الشمالية الغربية / إصابة معلم.

6- مدرسة الكرك الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة الكرك / إصابة معلمة.

7- مدرسة أم الهشيم الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء الأغوار الجنوبية / إصابة طالبة.

8- مدرسة البنيات الاساسية / مديرية التربية والتعليم للواء ناعور / إصابة معلمة.

9- مدرسة المعراض الأساسية للبنين / مديرية التربية والتعليم لمحافظة جرش / إصابة معلم.

10- مدرسة القصر الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء القصر / إصابة طالبة.

11- مدرسة زبيدة بنت جعفر / مديرية التربية والتعليم للواء الجامعة / وزارة التربية والتعليم / إصابة إدارية.

12- مدرسة أم الدرداء الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم - الزرقاء الاولى / إصابة معلمة.

13- مدرسة ثابت بن قيس الأساسية / مديرية التربية والتعليم للواء الرصيفة / إصابة معلم.

14- مدرسة الخنساء الأساسية للبنات / مديرية التربية والتعليم - الزرقاء الاولى / إصابة طالبتين.

15- مدرسة ابن طولون الأساسية للبنين / مديرية التربية والتعليم - الزرقاء الاولى / إصابة طالب.

16- مدرسة زرقاء اليمامة الأساسية للبنات / مديرية التربية والتعليم - الزرقاء الاولى / إصابة معلمة وطالبة.

17- مدرسة صفية بنت عبدالمطلب الأساسية الأولى / مديرية التربية والتعليم للواء القويسمة / إصابة معلمة.

18- مدرسة أم قصير والمقابلين الثانوية الأولى للبنين / مديرية التربية والتعليم لواء القويسمة / إصابة معلم.

19- مدرسة الجويدة الأساسية بنين / مكرر / مديرية التربية والتعليم للواء القويسمة / إصابة طالب.

20- مدرسة الزراعة الأساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم لمحافظة عجلون / إصابة طالب.

21- مدرسة الوهادنة الثانوية الشاملة للبنين / مديرية التربية والتعليم لمحافظة عجلون / إصابة معلم.

22- مدرسة الوهادنة الأساسية / مديرية التربية والتعليم لمحافظة عجلون / نفس الإصابة في المدرسة السابقة.



23- مدرسة أم البيار الأساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم - الزرقاء الثانية / إصابة طالبين.

24- مدرسة حي نزال الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان / إصابة طالبة.

25- مدرسة عبدالله سراج - الفترة الصباحية / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان / إصابة إداري.

26- مدرسة عبدالله سراج - الفترة المسائية - سوريون / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان / نفس الإصابة في المدرسة السابقة.

27- مدرسة نسيبة المازنية الأساسية - الفترة الصباحية / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة اربد / إصابة معلمة.

28- مدرسة نسيبة المازنية الأساسية - الفترة المسائية / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة اربد / نفس الإصابة في المدرسة السابقة.



المدارس التابعة لوكالة الغوث :

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تحولت ( 10 ) مدارس إلى التعليم عن بعد بسبب ثبوت إصابة ( 5 ) إصابات توزعت بين ( 2 ) طلاب و ( 3 ) معلمين :



29- مدرسة ذكور مخيم عمان الإعدادية الأولى / وكالة الغوث الدولية / إصابة معلم.

30- مدرسة ذكور مخيم عمان الإعدادية الثانية / وكالة الغوث الدولية / نفس الإصابة في المدرسة السابقة.

31- مدرسة ذكور الطيبة الابتدائية / وكالة الغوث الدولية / إصابة معلم.

32- مدرسة ذكور الطيبة الاعدادية / وكالة الغوث الدولية / نفس الإصابة في المدرسة السابقة.

33- مدرسة ذكور نزال الابتدائية / وكالة الغوث الدولية / إصابة معلم.

34- مدرسة إناث نزال الابتدائية / وكالة الغوث الدولية / نفس الإصابة في المدرسة السابقة.

35- مدرسة ذكور مادبا الابتدائية / وكالة الغوث الدولية / إصابة طالب.

36- مدرسة ذكور مادبا الاعدادية / وكالة الغوث الدولية / نفس الإصابة في المدرسة السابقة.

37- مدرسة إناث وقاص الاعدادية / وكالة الغوث الدولية / إصابة طالب.

38- مدرسة ذكور وقاص الاعدادية / وكالة الغوث الدولية / نفس الإصابة في المدرسة السابقة.



المدارس الخاصة : -



تم التحول إلى التعليم عن بعد في ( 17 ) مدرسة خاصة بسبب ثبوت ( 23 ) إصابة توزعت بين ( 3 )معلمين ومعلمات و ( 17 ) طالبا وطالبة وثلاث مرافقات للطلاب.

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كما عادت ( 20 ) مدرسة حكومية وخاصة الى الدوام بالشكل المعتاد (بحسب القرارات التي تم اعتمادها مؤخرا ) بعد مضي 14 يوم في تلك المدارس التي تحول التعليم فيها الى التعليم عن بعد بسبب الإصابات وبعد فك الحظر في بعض المناطق.



• بلغ عدد المدارس التراكمي التي تم تحويلها إلى التعليم عن بعد سواء بسبب وجودها ضمن منطقة معزولة او بسبب وجود إصابات لطلبة او معلمين او موظفين/ عاملين فيها منذ بداية هذا العام الدراسي 2020/2021 : ( 789 ) مدرسة متضمنة المدارس الخاصة ومدارس الثقافة العسكرية ومدارس وكالة الغوث.



• بلغ عدد المدارس الحالية التي تم تحويلها إلى التعليم عن بعد في جميع مدارس المملكة (الحكومية ووكالة الغوث والقطاع الخاص ) ( 543 ) مدرسة بعد استثناء المدارس التي عاد فيها الدوام كالمعتاد . ( 203 ) مدارس بسبب وقوعها ضمن مناطق العزل و ( 340 ) مدرسة بسبب وجود إصابات.



• بلغ عدد الطلبة المصابين ( 305 ) طالبًا وطالبة ( متضمنًا عدد من الإصابات الجديدة في مدارس تم تعليقها سابقًا ).



• بلغ عدد المعلمين والإداريين المصابين العاملين في المدارس ( 283) و( 19 ) مستخدما و ( 26 ) موظفا في عدة مديريات تربية وتعليم ومركز الوزارة ( متضمنًا عدد من الإصابات الجديدة في مدارس تم تحويلها إلى التعليم عن بعد سابقًا )

مع العلم بأن جميع الإصابات كانت مخالطة لمصابين من خارج المدارس .



