التربية : اصابة 20 معلماً و 31 طالباً بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية

الوكيل الاخباري - وفق الموجز الإعلامي الصادر عن وزارة التربية والتعليم حول التحول إلى نظام التعليم عن بعد بسبب فيروس كورونا أو بسبب عزل المناطق ليوم الثلاثاء 6 - 10 - 2020 فقد تم تسجيل ما يلي :
• تم تحويل ( 55 ) مدرسة إلى نظام التعليم عن بعد ليوم الثلاثاء والتي يوجد فيها طلبة صفوف ثلاث أولى وطلبة ثانوية عامة : ( 28 ) مدرسة حكومية و ( 17 ) مدرسة خاصة و ( 10 ) مدارس تابعة لوكالة الغوث بسبب إصابات كورونا.
حيث بلغ مجموع إصابات هذا اليوم ( 56 ) إصابة توزعت بين ( 20 ) معلمًا ومعلمة و ( 31 ) طالبا وطالبة وإداريين وثلاث مرافقات للطلاب في مدرستين خاصتين.
المدارس الحكومية : -
تحولت ( 28 ) مدرسة إلى التعليم عن بعد بسبب ثبوت ( 28 ) إصابة توزعت بين ( 14 ) معلما ومعلمة و ( 12 ) طالبا وطالبة وعضوي هيئة إدارية توزعت كالتالي :
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1- مدرسة القويسمة الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء القويسمة / إصابة معلمة.
2- مدرسة عين جنا الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم لمحافظة عجلون / إصابة طالب.
3- مدرسة الخنساء الأساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم لمحافظة عجلون / إصابة معلمة.
4- مدرسة قيساريا الأساسية / مديرية التربية والتعليم للواء الجامعة / إصابة معلمة.
5- مدرسة بلال بن رباح الأساسية / مديرية التربية والتعليم لمنطقة البادية الشمالية الغربية / إصابة معلم.
6- مدرسة الكرك الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة الكرك / إصابة معلمة.
7- مدرسة أم الهشيم الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء الأغوار الجنوبية / إصابة طالبة.
8- مدرسة البنيات الاساسية / مديرية التربية والتعليم للواء ناعور / إصابة معلمة.
9- مدرسة المعراض الأساسية للبنين / مديرية التربية والتعليم لمحافظة جرش / إصابة معلم.
10- مدرسة القصر الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء القصر / إصابة طالبة.
11- مدرسة زبيدة بنت جعفر / مديرية التربية والتعليم للواء الجامعة / وزارة التربية والتعليم / إصابة إدارية.
12- مدرسة أم الدرداء الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم - الزرقاء الاولى / إصابة معلمة.
13- مدرسة ثابت بن قيس الأساسية / مديرية التربية والتعليم للواء الرصيفة / إصابة معلم.
14- مدرسة الخنساء الأساسية للبنات / مديرية التربية والتعليم - الزرقاء الاولى / إصابة طالبتين.
15- مدرسة ابن طولون الأساسية للبنين / مديرية التربية والتعليم - الزرقاء الاولى / إصابة طالب.
16- مدرسة زرقاء اليمامة الأساسية للبنات / مديرية التربية والتعليم - الزرقاء الاولى / إصابة معلمة وطالبة.
17- مدرسة صفية بنت عبدالمطلب الأساسية الأولى / مديرية التربية والتعليم للواء القويسمة / إصابة معلمة.
18- مدرسة أم قصير والمقابلين الثانوية الأولى للبنين / مديرية التربية والتعليم لواء القويسمة / إصابة معلم.
19- مدرسة الجويدة الأساسية بنين / مكرر / مديرية التربية والتعليم للواء القويسمة / إصابة طالب.
20- مدرسة الزراعة الأساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم لمحافظة عجلون / إصابة طالب.
21- مدرسة الوهادنة الثانوية الشاملة للبنين / مديرية التربية والتعليم لمحافظة عجلون / إصابة معلم.
22- مدرسة الوهادنة الأساسية / مديرية التربية والتعليم لمحافظة عجلون / نفس الإصابة في المدرسة السابقة.
23- مدرسة أم البيار الأساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم - الزرقاء الثانية / إصابة طالبين.
24- مدرسة حي نزال الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان / إصابة طالبة.
25- مدرسة عبدالله سراج - الفترة الصباحية / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان / إصابة إداري.
26- مدرسة عبدالله سراج - الفترة المسائية - سوريون / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان / نفس الإصابة في المدرسة السابقة.
27- مدرسة نسيبة المازنية الأساسية - الفترة الصباحية / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة اربد / إصابة معلمة.
28- مدرسة نسيبة المازنية الأساسية - الفترة المسائية / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة اربد / نفس الإصابة في المدرسة السابقة.
المدارس التابعة لوكالة الغوث :
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تحولت ( 10 ) مدارس إلى التعليم عن بعد بسبب ثبوت إصابة ( 5 ) إصابات توزعت بين ( 2 ) طلاب و ( 3 ) معلمين :
29- مدرسة ذكور مخيم عمان الإعدادية الأولى / وكالة الغوث الدولية / إصابة معلم.
30- مدرسة ذكور مخيم عمان الإعدادية الثانية / وكالة الغوث الدولية / نفس الإصابة في المدرسة السابقة.
31- مدرسة ذكور الطيبة الابتدائية / وكالة الغوث الدولية / إصابة معلم.
32- مدرسة ذكور الطيبة الاعدادية / وكالة الغوث الدولية / نفس الإصابة في المدرسة السابقة.
33- مدرسة ذكور نزال الابتدائية / وكالة الغوث الدولية / إصابة معلم.
34- مدرسة إناث نزال الابتدائية / وكالة الغوث الدولية / نفس الإصابة في المدرسة السابقة.
35- مدرسة ذكور مادبا الابتدائية / وكالة الغوث الدولية / إصابة طالب.
36- مدرسة ذكور مادبا الاعدادية / وكالة الغوث الدولية / نفس الإصابة في المدرسة السابقة.
37- مدرسة إناث وقاص الاعدادية / وكالة الغوث الدولية / إصابة طالب.
38- مدرسة ذكور وقاص الاعدادية / وكالة الغوث الدولية / نفس الإصابة في المدرسة السابقة.
المدارس الخاصة : -
تم التحول إلى التعليم عن بعد في ( 17 ) مدرسة خاصة بسبب ثبوت ( 23 ) إصابة توزعت بين ( 3 )معلمين ومعلمات و ( 17 ) طالبا وطالبة وثلاث مرافقات للطلاب.
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كما عادت ( 20 ) مدرسة حكومية وخاصة الى الدوام بالشكل المعتاد (بحسب القرارات التي تم اعتمادها مؤخرا ) بعد مضي 14 يوم في تلك المدارس التي تحول التعليم فيها الى التعليم عن بعد بسبب الإصابات وبعد فك الحظر في بعض المناطق.
• بلغ عدد المدارس التراكمي التي تم تحويلها إلى التعليم عن بعد سواء بسبب وجودها ضمن منطقة معزولة او بسبب وجود إصابات لطلبة او معلمين او موظفين/ عاملين فيها منذ بداية هذا العام الدراسي 2020/2021 : ( 789 ) مدرسة متضمنة المدارس الخاصة ومدارس الثقافة العسكرية ومدارس وكالة الغوث.
• بلغ عدد المدارس الحالية التي تم تحويلها إلى التعليم عن بعد في جميع مدارس المملكة (الحكومية ووكالة الغوث والقطاع الخاص ) ( 543 ) مدرسة بعد استثناء المدارس التي عاد فيها الدوام كالمعتاد . ( 203 ) مدارس بسبب وقوعها ضمن مناطق العزل و ( 340 ) مدرسة بسبب وجود إصابات.
• بلغ عدد الطلبة المصابين ( 305 ) طالبًا وطالبة ( متضمنًا عدد من الإصابات الجديدة في مدارس تم تعليقها سابقًا ).
• بلغ عدد المعلمين والإداريين المصابين العاملين في المدارس ( 283) و( 19 ) مستخدما و ( 26 ) موظفا في عدة مديريات تربية وتعليم ومركز الوزارة ( متضمنًا عدد من الإصابات الجديدة في مدارس تم تحويلها إلى التعليم عن بعد سابقًا )
مع العلم بأن جميع الإصابات كانت مخالطة لمصابين من خارج المدارس .