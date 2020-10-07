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الأربعاء، 07-10-2020 12:53 ص

التربية : اصابة 20 معلماً و 31 طالباً بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية

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الوكيل الاخباري - وفق الموجز الإعلامي الصادر عن وزارة التربية والتعليم حول التحول إلى نظام التعليم عن بعد بسبب فيروس كورونا أو بسبب عزل المناطق ليوم الثلاثاء  6 - 10 - 2020 فقد تم تسجيل ما يلي : 

• تم تحويل ( 55 ) مدرسة إلى نظام التعليم عن بعد ليوم الثلاثاء والتي يوجد فيها طلبة صفوف ثلاث أولى وطلبة ثانوية عامة :  ( 28 ) مدرسة حكومية و ( 17 ) مدرسة خاصة و ( 10 ) مدارس تابعة لوكالة الغوث بسبب إصابات كورونا.

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حيث بلغ مجموع إصابات هذا اليوم ( 56 ) إصابة توزعت بين ( 20 ) معلمًا ومعلمة و ( 31 ) طالبا وطالبة وإداريين وثلاث مرافقات للطلاب في مدرستين خاصتين. 

المدارس الحكومية : -


تحولت ( 28 ) مدرسة إلى التعليم عن بعد بسبب ثبوت ( 28 ) إصابة توزعت بين ( 14 ) معلما ومعلمة و ( 12 ) طالبا وطالبة وعضوي هيئة إدارية  توزعت كالتالي :
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1- مدرسة القويسمة الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء القويسمة / إصابة معلمة.
2- مدرسة عين جنا الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم لمحافظة عجلون / إصابة طالب. 
3- مدرسة الخنساء الأساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم لمحافظة عجلون / إصابة معلمة.
4- مدرسة قيساريا الأساسية / مديرية التربية والتعليم للواء الجامعة / إصابة معلمة. 
5- مدرسة بلال بن رباح الأساسية / مديرية التربية والتعليم لمنطقة البادية الشمالية الغربية / إصابة معلم.
6- مدرسة الكرك الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة الكرك / إصابة معلمة. 
7- مدرسة أم الهشيم الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء الأغوار الجنوبية / إصابة طالبة. 
8- مدرسة البنيات الاساسية / مديرية التربية والتعليم للواء ناعور / إصابة معلمة.
9- مدرسة المعراض الأساسية للبنين / مديرية التربية والتعليم لمحافظة جرش / إصابة معلم.
10- مدرسة القصر الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء القصر / إصابة طالبة. 
11- مدرسة زبيدة بنت جعفر / مديرية التربية والتعليم للواء الجامعة /  وزارة التربية والتعليم / إصابة إدارية.
12- مدرسة أم الدرداء الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم - الزرقاء الاولى /  إصابة معلمة.  
13- مدرسة ثابت بن قيس الأساسية / مديرية التربية والتعليم للواء الرصيفة /  إصابة معلم.
14- مدرسة الخنساء الأساسية للبنات / مديرية التربية والتعليم - الزرقاء الاولى /  إصابة طالبتين. 
15- مدرسة ابن طولون الأساسية للبنين / مديرية التربية والتعليم - الزرقاء الاولى /  إصابة طالب. 
16- مدرسة زرقاء اليمامة الأساسية للبنات / مديرية التربية والتعليم - الزرقاء الاولى /  إصابة معلمة وطالبة. 
17- مدرسة صفية بنت عبدالمطلب الأساسية الأولى / مديرية التربية والتعليم للواء القويسمة / إصابة معلمة. 
18- مدرسة أم قصير والمقابلين الثانوية الأولى للبنين / مديرية التربية والتعليم لواء القويسمة / إصابة معلم.
19- مدرسة الجويدة الأساسية بنين / مكرر / مديرية التربية والتعليم للواء القويسمة / إصابة طالب. 
20- مدرسة الزراعة الأساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم لمحافظة عجلون /  إصابة طالب. 
21- مدرسة الوهادنة الثانوية الشاملة للبنين / مديرية التربية والتعليم لمحافظة عجلون /  إصابة معلم.
22- مدرسة الوهادنة الأساسية / مديرية التربية والتعليم لمحافظة عجلون / نفس الإصابة في المدرسة السابقة.  

23- مدرسة أم البيار الأساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم - الزرقاء الثانية / إصابة طالبين. 
24- مدرسة حي نزال الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان / إصابة طالبة. 
25- مدرسة عبدالله سراج - الفترة الصباحية / مديرية التربية والتعليم للواء  قصبة عمان / إصابة إداري.
26- مدرسة عبدالله سراج - الفترة المسائية -  سوريون / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان / نفس الإصابة في المدرسة السابقة. 
27- مدرسة نسيبة المازنية الأساسية - الفترة الصباحية / مديرية التربية والتعليم للواء  قصبة اربد / إصابة معلمة. 
28- مدرسة نسيبة المازنية الأساسية - الفترة المسائية / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة اربد / نفس الإصابة في المدرسة السابقة.

المدارس التابعة لوكالة الغوث :
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تحولت ( 10 ) مدارس إلى التعليم عن بعد بسبب ثبوت إصابة ( 5 ) إصابات توزعت بين ( 2 ) طلاب و ( 3 ) معلمين : 

29- مدرسة ذكور مخيم عمان الإعدادية الأولى / وكالة الغوث الدولية / إصابة معلم.
30- مدرسة ذكور مخيم عمان الإعدادية الثانية / وكالة الغوث الدولية / نفس الإصابة في المدرسة السابقة.
31- مدرسة ذكور الطيبة الابتدائية / وكالة الغوث الدولية / إصابة معلم.
32- مدرسة ذكور الطيبة الاعدادية / وكالة الغوث الدولية / نفس الإصابة في المدرسة السابقة.   
33- مدرسة ذكور نزال الابتدائية / وكالة الغوث الدولية / إصابة معلم.
34- مدرسة إناث نزال الابتدائية / وكالة الغوث الدولية / نفس الإصابة في المدرسة السابقة.
35- مدرسة ذكور مادبا الابتدائية / وكالة الغوث الدولية / إصابة طالب.
36- مدرسة ذكور مادبا الاعدادية / وكالة الغوث الدولية / نفس الإصابة في المدرسة السابقة.  
37- مدرسة إناث وقاص الاعدادية / وكالة الغوث الدولية / إصابة طالب. 
38- مدرسة ذكور وقاص الاعدادية / وكالة الغوث الدولية / نفس الإصابة في المدرسة السابقة.

المدارس الخاصة : -


تم التحول إلى التعليم عن بعد في ( 17 ) مدرسة خاصة بسبب ثبوت ( 23 ) إصابة  توزعت بين ( 3 )معلمين ومعلمات و ( 17 ) طالبا وطالبة وثلاث مرافقات للطلاب. 
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كما عادت ( 20  ) مدرسة حكومية وخاصة الى الدوام بالشكل المعتاد (بحسب القرارات التي تم اعتمادها مؤخرا  ) بعد مضي 14 يوم في تلك المدارس التي تحول التعليم فيها الى التعليم عن بعد بسبب الإصابات وبعد فك الحظر في بعض المناطق. 


• بلغ عدد المدارس التراكمي التي تم تحويلها إلى التعليم عن بعد سواء بسبب وجودها ضمن منطقة معزولة او بسبب وجود إصابات لطلبة او معلمين او موظفين/ عاملين فيها منذ بداية هذا العام الدراسي 2020/2021 : (  789 ) مدرسة متضمنة المدارس الخاصة ومدارس الثقافة العسكرية ومدارس وكالة الغوث. 


• بلغ عدد المدارس الحالية التي تم تحويلها إلى التعليم عن بعد في جميع مدارس المملكة (الحكومية ووكالة الغوث والقطاع الخاص ) ( 543 ) مدرسة بعد استثناء المدارس التي عاد فيها الدوام كالمعتاد . ( 203 ) مدارس بسبب وقوعها ضمن مناطق العزل و ( 340 ) مدرسة بسبب وجود إصابات.  


• بلغ عدد الطلبة المصابين ( 305 ) طالبًا وطالبة ( متضمنًا عدد من الإصابات  الجديدة في مدارس تم تعليقها سابقًا ).


• بلغ عدد المعلمين والإداريين المصابين العاملين في المدارس ( 283)  و(  19 ) مستخدما و ( 26 ) موظفا في عدة مديريات تربية وتعليم ومركز الوزارة ( متضمنًا عدد من الإصابات الجديدة في مدارس تم تحويلها إلى التعليم عن بعد سابقًا )
مع العلم بأن جميع الإصابات كانت مخالطة لمصابين من خارج المدارس .


 




 

 


 

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