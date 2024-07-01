التربية: بدء استقبال طلبات التعليم الإضافي إلكترونيا - رابط

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء استقبال طلبات الراغبين بالعمل على حساب التعليم الإضافي إلكترونياً اعتبارا من اليوم الاثنين الموافق 1/ 7 ولغاية 18 /7 /2024.

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ودعت الوزارة الراغبين بالتقدم للتعليم الإضافي من خلال الرابط الإلكتروني الخاص بالتقديم.



ودعت وزارة التربية إلى ضرورة إحضار المصدقة الجامعية مباشرة إلى قسم شؤون الموظفين في مبنى مديرية التربية والتعليم التي تقدم للعمل فيها لغايات اعتماد الطلب، مشيرة إلى أنه سيُعلن عن مواعيد الامتحانات لاحقًا وعبر الرَّابط نفسه، علمًا بأنَّه لن يتم إجراء الامتحان للطلبات غير المعتمدة.



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