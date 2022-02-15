التربية تؤكد أهمية المشاركة في الاختبارات الدولية تيمز وبيزا

الوكيل الاخباري - أكد وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس، اليوم الثلاثاء، ضرورة بذل أقصى الجهود استعدادا للمشاركة الأردنية في الاختبارات الدولية تيمز وبيزا نظرا لأهمية هذه الاختبارات في تحديد مكانة النظام التعليمي الأردني على السلّم العالمي.



وأشار عويس خلال ترؤسه اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنتين التوجيهية العليا والفنية للدراسات الدولية بيزا وتيمس ، لمناقشة الاستعدادات للدراستين، إلى دور الاختبارات في ترشيد القرار التربوي عند وضع الخطط التطويرية لتجويد العملية التعليمية التي تعكف الوزارة على إعدادها وصولا إلى تعليم نوعي في جميع المراحل التعليمية.



وشدد عويس على ضرورة تهيئة البيئة الملائمة لعقد هذه الاختبارات من حيث توفير الأجهزة من حواسيب ومختبرات حاسوبية، ومشرفين ومعلمين مدربين، والذين سيدربون الطلبة على مثل هذه الاختبارات التي يقدم لها إلكترونيا.



وأشار إلى أن التجربة الأردنية المشرفة في الاختبارات الدولية في الدورات السابقة والتجربة في استخدام التكنولوجيا في مجال التعليم، تعتبر عوامل محفزة على مشاركة فاعلة ومنافسة، معولا الكثير على الدور الكبير للمعلمين والإدارات المدرسية وأولياء الأمور في تحفيز الطلبة على ضرورة إيلاء المشاركة كل الاهتمام، معربا عن شكره لجميع الجهود التي تبذل لعقد الاختبار.

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