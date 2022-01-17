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الإثنين، 17-01-2022 07:23 م

وزارة التربية : إشراك القطاع الخاص في عملية بناء المدارس

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - نفت أمين عام وزارة التربية والتعليم الدكتورة نجوى قبيلات، وجود أي نية لدى "التربية" لخصخصة قطاع التعليم في الأردن.

وقالت قبيلات إنه لا توجد نية لدى "التربية" لخصخصة قطاع التعليم، مُبينة أن النية تتجه إلى إشراك القطاع الخاص في عملية بناء المدارس والاستثمار بقطع الأراضي المملوكة للوزارة على أن تؤول مُلكيتها إلى "التربية" بعد 20 عامًا، فضلًا عن تقديم خدمات إدارية تتعلق بالحراسة والنظافة، بعيدًا عن العملية التعليمة التي هي من واجب الحكومة.

وأضافت، في ردها على تساؤلات النواب في اجتماع لجنة التعليم والشباب النيابية اليوم الاثنين، أن الوزارة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة تُواجه تحديا كبيرا في تلبية احتياجات المجتمع من المدارس النموذجية، خصوصًا بعد التزايد المُستمر بأعداد الطلبة، مُشيرة إلى وجود 4002 مدرسة حكومية، منها 773 مستأجرة. 

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