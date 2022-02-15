التربية تحتفل بيوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى

الوكيل الاخباري - مندوبا عن وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس، رعى أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، اليوم الثلاثاء، الاحتفال بيوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، الذي نظمته مبادرة "مشروعك وطنك" بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم للواء سحاب في مدرسة حفصة بنت عمر الثانوية للبنات.



وأشار الدكتور العجارمة خلال كلمة ألقاها في الحفل إلى التضحية التي قدمها أبناء الجيش العربي المصطفوي على ثرى أرض فلسطين للدفاع عن القدس في باب الواد واللطرون والشيخ جراح، واستمرار جلالة الملك عبدالله الثاني في السير على خطى الهاشميين في الدفاع عن القضية الفلسطينية.

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