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الأحد، 04-09-2022 03:02 م

التربية تحسم : برنامج الفاقد التعليمي مستمر لسنوات

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الوكيل الإخباري - كشف أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، اليوم الأحد، ان برنامج الفاقد التعليمي الذي يركز على المواد الأساسية مثل اللغة العربية والانجليزية والعلوم والرياضيات سيستمر لمدة قد تصل لعدة سنوات.

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وبين خلال إطلاق “حملة الإعلام والاتصال” للبرنامج الوطني للفاقد إن هذا البرنامج يحظى باهتمام كبير من الوزارة، لأهميته الكبيرة والاهتمام الدولي به بسبب تأثير جائحة كورونا على النظام التعليمي بشكل مباشر.


وأشار إلى الدراسات التي أجريت من قبل الوزارة وجهات دولية، أثبتت وجود فجوة لدى الطلبة من خلال فقدان بعض المهارات الأساسية التي يجب تلافيها في حال انتقال الطالب من صف لآخر خاصة في بعض المواد الأساسية.


وأضاف، أن البرنامج يحتاج لجهود مضاعفة من الكوادر التعليمية التي نعول على قدراتها في إنجاحه من خلال الاحترافية التي يتمتع بها المعلم الأردني، منوها الى أن هذا البرنامج لن يكون منفصلا عن المواد الأساسية التي بين يدي الطلبة بل سيكون مساندا من حيث المهارات والنشاطات المساندة وأوراق العمل.

 




 

 


 

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