الناطق باسم التربية يوجه رسالة لطلبة التوجيهي عبر الوكيل الإخباري - فيديو

الوكيل الإخباري - وجّه الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور احمد المساعفة رسالة لطلبة التوجيهي الناجحين ومن لم يحالفهم الحظ.

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وقال المساعفة عبر "الوكيل الإخباري" للطلبة الناجحين إن هذا حصاد جهدكم وثمرة تعبكم.



وأضاف بالرسالة للطلبة الذين لم يستكملوا متطلبات النجاح، "أن الخير قادم، و بالمزيد من الجد والاجتهاد تحققون ما تسعون إليه".



وأعلنت وزارة التربية والتعليم نتائج الثانوية العامة ( التوجيهي) صباح اليوم الخميس، وسيعقد وزير التربية وجيه عويس تمام الساعة 10 صباحا مؤتمراً صحفياً لإعلان نسب النجاح وأسماء الاوائل.