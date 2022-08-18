الخميس 18-08-2022
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الخميس، 18-08-2022 09:45 ص

الناطق باسم التربية يوجه رسالة لطلبة التوجيهي عبر الوكيل الإخباري - فيديو

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الوكيل الإخباري - وجّه الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور احمد المساعفة رسالة لطلبة التوجيهي الناجحين ومن لم يحالفهم الحظ.

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وقال المساعفة عبر "الوكيل الإخباري" للطلبة الناجحين إن هذا حصاد جهدكم وثمرة تعبكم. 


وأضاف بالرسالة للطلبة الذين لم يستكملوا متطلبات النجاح، "أن الخير قادم، و بالمزيد من الجد والاجتهاد تحققون ما تسعون إليه".


وأعلنت وزارة التربية والتعليم نتائج الثانوية العامة ( التوجيهي) صباح اليوم الخميس، وسيعقد وزير التربية وجيه عويس تمام الساعة 10 صباحا مؤتمراً صحفياً لإعلان نسب النجاح وأسماء الاوائل.

 




 

 


 

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