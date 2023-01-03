التربية تحضر لبرنامج فاقد تعليمي للطلبة يركز على الرياضيات واللغة العربية

الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة

كشف مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد كِنانة أنه سيتم تنفيذ برنامج بدل فاقد تعليمي لطلبة المدارس في الفصل الدراسي الثاني القادم .

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وأضاف كنانة اليوم الثلاثاء لـ "الوكيل الإخباري" أن التربية شكلت لجنة للنظر في برنامج الفاقد التعليمي للفصل الثاني .



ونوه أن البرنامج سيركز على مبحثي اللغة العربية والرياضيات كمواد أساسية لطلبة المدارس .



وحول تفاصيل البرنامج قال إن ملامحه قيد الإعداد من قبل اللجنة المختصة وأنه سيتم الإعلان عنها قبل بدء الفصل الدراسي الثاني القادم .



علماً أن موعد دوام طلبة المدارس للفصل الدراسي الثاني الأحد الموافق 5 شباط 2023 .

