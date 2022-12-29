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الخميس، 29-12-2022 04:23 م

التربية تعلن قوائم المعلمين المستحقين للترفيع- رابط

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة التربية والتعليم قوائم المعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات المستحقين للترفيع، وفقا للأسس المعتمدة لهذه الغاية، وذلك على موقعها الالكتروني  (انقر هنا)

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وبينت الوزارة أن الترفيعات شملت 20358  معلما ومعلمة وإداريا وإدارية؛ منهم   12048 ترفيعا وجوبيا و8310 ترفيعا جوازيا، حيث يتم ترفيعهم إلى أدنى مربوط الدرجة التالية لدرجاتهم الحالية اعتبارا من 31/12/2022.


ولفتت إلى أن قائمة الترفيعات المعلنة تضمنت ترفيع 363 للدرجة الخاصة منهم(3) ثلاثة ترفيعا وجوبيا ، و360 ترفيعا جوازيا.


وأضافت أن القائمة تضمنت كذلك ترفيع 18936 من الفئة الأولى منهم  11170ترفيعا وجوبيا و 7766 ترفيعا جوازيا؛ فيما شملت ترفيع 1422 من الفئة الثانية منهم 878 ترفيعا وجوبيا و544 ترفيعا جوازيا.


وهنأ وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة الزملاء الذين شملتهم الترفيعات، متمنيا لهم دوام التوفيق ومزيدا من العطاء والتميز.

 

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