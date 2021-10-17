التربية تعرض أولوياتها وآليات تطوير التعليم المهني

الوكيل الاخباري - عرض وزير التربية والتعليم، الدكتور وجيه عويس، أولويات قطاع التعليم، والتي تتضمن تطوير التعليم المهني تطويرا مؤسسيا، وربط التعليم الأساسي مع التعليم العالي، بما يتواءم مع حاجات التوظيف، والعرض والطلب وسوق العمل، والتدريب المهني في الجامعات.



جاء ذلك خلال لقاء الوزير بنائب المدير العام / رئيس قسم العون الإنساني ورئيس وحدة المساعدات الإنسانية السويسرية، السفير مانويل بيسلر، ومساعد المدير العام / رئيس دائرة التعاون الجنوبي، السفير توماس جاس، ووفدا من مقر الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون في بيرن، وممثلة اليونسكو في الأردن، مين جيونغ كيم، وفق بيان الوزارة اليوم الأحد.



وقال عويس، بحضور السفير السويسري في عمان لوكاس جاسر والأمينين العامين للوزارة الدكتور نواف العجارمة والدكتورة نجوى قبيلات، إن الأولويات تشمل الشراكة مع القطاع الخاص، وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، لربط قاعدة البيانات الخاصة بها مع القطاع الخاص والوزارات المعنية؛ التربية والتعليم والتعليم العالي، ومراكز التدريب المهني والكليات المهنية؛ لتطوير التدريب العملي ضمن معايير الكفاءة المطلوبة في سوق العمل.



وأعرب الدكتور عويس عن شكره لسفراء الدول الداعمة واليونسكو، الذين أسهموا بشكل كبير بالنهوض بالعملية التعليمية، مؤكدا التزام الوزارة بالعمل مع الشركاء والمنظمات لتحقيق التطوير المرجو، والذي يمثل أولويات الحكومة الأردنية بأن التعليم حق لكل طفل.

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