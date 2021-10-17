الأحد 17-10-2021
الوكيل الاخباري

الأغوار الشمالية: شبكة التطوير التربوي في كريمة تحتفل بيوم المعلم

بحث التعاون بين جامعة العلوم والتكنولوجيا والملحقية الثقافية الفرنسية

الهميسات: تلفريك عجلون يسير وفقاً للبرنامج الزمني المخطط

57 وفاة و45140 إصابة بكورونا في بريطانيا

مستو: لا خطط لتشغيل رحلات جوية بين الأردن وسوريا حالياً

اجتماع طارئ بعد ارتفاع إصابات كورونا اليوم

الوطني للبحوث الزراعية يبحث مع وفد هولندي تنفيذ مشاريع ريادية

ديوان المحاسبة : الرقابة الداخلية صمام الأمان الأول للمؤسسة والمنشأة

ارتفاع ملموس على نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

الأحد، 17-10-2021 05:11 م

التربية تعرض أولوياتها وآليات تطوير التعليم المهني

وزارة التربية والتعليم


 الوكيل الاخباري - عرض وزير التربية والتعليم، الدكتور وجيه عويس، أولويات قطاع التعليم، والتي تتضمن تطوير التعليم المهني تطويرا مؤسسيا، وربط التعليم الأساسي مع التعليم العالي، بما يتواءم مع حاجات التوظيف، والعرض والطلب وسوق العمل، والتدريب المهني في الجامعات.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بنائب المدير العام / رئيس قسم العون الإنساني ورئيس وحدة المساعدات الإنسانية السويسرية، السفير مانويل بيسلر، ومساعد المدير العام / رئيس دائرة التعاون الجنوبي، السفير توماس جاس، ووفدا من مقر الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون في بيرن، وممثلة اليونسكو في الأردن، مين جيونغ كيم، وفق بيان الوزارة اليوم الأحد.

وقال عويس، بحضور السفير السويسري في عمان لوكاس جاسر والأمينين العامين للوزارة الدكتور نواف العجارمة والدكتورة نجوى قبيلات، إن الأولويات تشمل الشراكة مع القطاع الخاص، وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، لربط قاعدة البيانات الخاصة بها مع القطاع الخاص والوزارات المعنية؛ التربية والتعليم والتعليم العالي، ومراكز التدريب المهني والكليات المهنية؛ لتطوير التدريب العملي ضمن معايير الكفاءة المطلوبة في سوق العمل.

وأعرب الدكتور عويس عن شكره لسفراء الدول الداعمة واليونسكو، الذين أسهموا بشكل كبير بالنهوض بالعملية التعليمية، مؤكدا التزام الوزارة بالعمل مع الشركاء والمنظمات لتحقيق التطوير المرجو، والذي يمثل أولويات الحكومة الأردنية بأن التعليم حق لكل طفل. 

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة التربية والتعليم

الأغوار الشمالية: شبكة التطوير التربوي في كريمة تحتفل بيوم المعلم

f

بحث التعاون بين جامعة العلوم والتكنولوجيا والملحقية الثقافية الفرنسية

w

الهميسات: تلفريك عجلون يسير وفقاً للبرنامج الزمني المخطط

dddd

مستو: لا خطط لتشغيل رحلات جوية بين الأردن وسوريا حالياً

420209223020353671366

اجتماع طارئ بعد ارتفاع إصابات كورونا اليوم

w

الوطني للبحوث الزراعية يبحث مع وفد هولندي تنفيذ مشاريع ريادية

أخبار متعلقة
9202124175150633680388

احالات على التقاعد في وزارة التربية والتعليم - اسماء

مبنى-وزارة-التربية-والتعليم-في-عمان-أرشيفية

التربية تطلق حملة حصالة الخير لدعم مرضى السرطان في المفرق

مبنى-وزارة-التربية-والتعليم-في-عمان-أرشيفية

بدء فعاليات برنامج أنا أشارك في الكرك

مبنى-وزارة-التربية-والتعليم-في-عمان-أرشيفية

إطلاق حملة حصالة الخير لدعم مرضى السرطان في تربية الكورة

وزارة التربية والتعليم

مصدر ينفي إلغاء العمل بنظام التناوب في المدارس الحكومية

وزارة التربية والتعليم

تشكيلات إدارية في وزارة التربية والتعليم