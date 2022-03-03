التربية تعمم حول تعليمات الزيارات المدرسية

الوكيل الإخباري - أصدرت وزارة التربية والتعليم تعميم بقرار بدء الزيارات المدرسية للفصل الدراسي الثاني اعتباراً من 21 الحالي ولغاية 15 أيار المقبل للعام 2022 شريطة التقييد بأمر الدفاع رقم 34 لسنة 2021 والالتزام بتعليمات السلامة العامة والبروتوكول الصحي ومراعاة الحالة الجوية.

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واشترطت التعديلات في الحافلات التي تستأجرها المدارس الحكومية او الخاصة بأن تتوفر فيها شروط السلامة العامة وأن تكون المركبة وسائقها مرخصين وسارية المفعول والتقييد بالحمولة مع شروط تصاريح سير الحافلة بالاتجاه المطلوب والتقييد بالحمولة المقررة وأن تلزم المركبات بتركيب أجهزة تتبع مع كاميرات امامية وخلفية ووحدة تسجيل وأرشفة للفيديو إن أمكن ذلك.



كما سمحت التعديلات برحلات المبيت المرتبطة بالأهداف التربوية والوطنية والثقافية والعملية لطلبة الصفوف من السابع الى الثاني عشر ولليلة واحدة وفق مايلي لمدارس الذكور يومي الاثنين والاربعاء ولمدارس الاناث يومي الأحد والثلاثاء.



واشترطت التعديلات على مديريات التربية والتعليم والمدارس والمرشدين التربويين والمراقبين التقيد بإصدار الموافقات على الرحلات والزيارات المدرسية على برنامج الرحلة المعد.



و أطلع "الوكيل الإخباري" على نص التعميم:







