الإثنين 21-02-2022
الوكيل الاخباري

الخصاونة: الأردن ومصر يتم استهدافهما من قوى الشرّ

وزارة الطاقة : ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالمياً

مستوردات المملكة ترتفع 24.2% خلال 2021 - أرقام

نمو إجمالي الودائع في البنوك المرخصة بالمملكة - أرقام

وزير النقل: الاولوية لشبكة السكك الحديدية بين العقبة وعمان

سهم أرامكو يقترب من 40 ريالاً في أعلى مستوى منذ الإدراج

هل يصيب أوميكرون أذني الإنسان؟

البحرين تضع حجر أساس منطقة التجارة الأميركي

حبه لأحد أقربائه الذي تعرض لحادثة سقوط.. أردني يصنع جهازا يساعد مرضى الشلل الرباعي

ترخيص مشغل ثالث لاتصالات المحمول في سوريا

الإثنين، 21-02-2022 10:15 ص

توجه للتعميم على المدارس بفتح أبوابها قبل الساعة الثامنة

التربية ٣


الوكيل الإخباري - قالت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات إنه سيتم التعميم على المدارس بضرورة فتح أبوابها قبل الساعة الثامنة صباحاَ لاستقبال الطلبة مشيرة الى أن مثل هذا التعميم يأتي مراعاة لظروف الاهالي خاصة فئة العاملين حتى يكونوا اكثر اطمئنان على ابنائهم حال العمل بالتوقيت الصيفي والذي سيبدأ دوام المدارس فيه الساعة الثامنة والنصف .

اضافة اعلان


وأضافت خلال تصريحات صحفية أن المدارس ملتزمة بالبروتوكول الصحي المعمول به والمعتمد من قبل وزارة الصحة .


وأكدت قبيلات استمرار حملة التطعيم في المدارس للفئة العمرية من (12 – 17 ) سنة .


وأشارت إلى أن الجولات الميدانية على المدارس للوقوف على سير العملية التعليمية ودرجة الالتزام بالإجراءات الصحية ودراسة واقع المدارس التى تعمل بالتناوب بالأيام لمعرفة اذا كان هناك مجال لإعادتها لنظام الفترة الواحدة

 




 

 


 

إقرأ ايضا
M63A2500

الخصاونة: الأردن ومصر يتم استهدافهما من قوى الشرّ

الشواربة

الشواربة: إطلاق مركز اتصال موحد لأمانة عمّان

5LPrRMEclM8JGyuWKZHOzdPeU7TQ1Zi0ENJjZryh

وزير العدل: لا إجبار على الدفع عبر "اي فواتيركم" في المحاكم

WhatsApp Image 2022-02-15 at 12.17.11 PM

كريشان: ندرس شمول 27 ألف طالبا وطالبة بالمنح والقروض الجامعية

main_image5ae4b636e7d94

وزير النقل: الاولوية لشبكة السكك الحديدية بين العقبة وعمان

WhatsApp Image 2022-02-21 at 10.55.23 AM

افتتاح مهرجان نبض الشباب المسرحي بحضور وزيرة الثقافه والأمين العام - صور وفيديو

أخبار متعلقة
0L5A2494

مليونان و 186 ألف طالب وطالبة يلتحقون بمدارسهم وجاهيا الأحد

طلبة ٢

التربية تعدل توقيت الدوام المدرسي لشهري شباط واذار - تفاصيل

طلبة

2 مليون و177 ألف طالب يبدأون الفصل الدراسي الثاني الأحد

التربية ٣

التربية: دوام السبت 6 أسابيع اعتباراً من نهاية نيسان

0L5A1599 - Copy

الصحة : العين الوبائية ترصد انخفاضًا

0L5A9538

الإجراءات التخفيفية بشأن كورونا على طاولة الأوبئة اليوم