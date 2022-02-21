توجه للتعميم على المدارس بفتح أبوابها قبل الساعة الثامنة

الوكيل الإخباري - قالت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات إنه سيتم التعميم على المدارس بضرورة فتح أبوابها قبل الساعة الثامنة صباحاَ لاستقبال الطلبة مشيرة الى أن مثل هذا التعميم يأتي مراعاة لظروف الاهالي خاصة فئة العاملين حتى يكونوا اكثر اطمئنان على ابنائهم حال العمل بالتوقيت الصيفي والذي سيبدأ دوام المدارس فيه الساعة الثامنة والنصف .

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وأضافت خلال تصريحات صحفية أن المدارس ملتزمة بالبروتوكول الصحي المعمول به والمعتمد من قبل وزارة الصحة .



وأكدت قبيلات استمرار حملة التطعيم في المدارس للفئة العمرية من (12 – 17 ) سنة .



وأشارت إلى أن الجولات الميدانية على المدارس للوقوف على سير العملية التعليمية ودرجة الالتزام بالإجراءات الصحية ودراسة واقع المدارس التى تعمل بالتناوب بالأيام لمعرفة اذا كان هناك مجال لإعادتها لنظام الفترة الواحدة