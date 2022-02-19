السبت 19-02-2022
الوكيل الاخباري

العراق.. نائب رئيس البرلمان يطالب بمنع وزير المالية من السفر

جونسون يدعو الغرب إلى الوحدة في مواجهة روسيا

التربية لـ"الوكيل": عودة المعلمين والطلاب المصابين بكورونا إلى المدارس بعد مُضي 5 أيام على إصابتهم

مراكز التطعيم ضد كورونا يوم الأحد - اسماء

لجنة الأوبئة توضح حول موجة كورونا الرابعة

أشغال الكرك تعلن عن فتح غرف عمليات للتعامل مع الظروف الجوية السائدة

أمريكا: الجيش الروسي يستعد لضرب أوكرانيا.. والكرملين يعلن استخدام صواريخ بالستية وكروز

الرئيس الأوكراني: لا أعرف ماذا يُريد "بوتين" لذا اقترح عليه أن نلتقي

بنكيران يرفض الدعوات المطالبة برحيل رئيس الحكومة المغربية

التنمية: ضبط 771 متسولا خلال الشهر الماضي

السبت، 19-02-2022 07:50 م

التربية لـ"الوكيل": عودة المعلمين والطلاب المصابين بكورونا إلى المدارس بعد مُضي 5 أيام على إصابتهم

120211495050938760720


الوكيل الاخباري - أكدت وزارة التربية والتعليم أن جميع المدارس والشعب الصفية ستعود إلى دوامها وجاهياً وبشكل طبيعي اعتباراً من 20 شباط الذي يصادف الأحد.

اضافة اعلان

 

وقال الناطق الإعلامي لوزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد المساعفة إن أي معلّم أو طالب مصاب بفيروس كورونا يعود إلى دوامه الطبيعي وجاهياً، إذا أمضى على إصابته 5 أيام أو أكثر، ودون الحاجة لإجراء فحص PCR.

 

وأشار المساعفة لـ"الوكيل الاخباري" أن القرار جاء بعد استشارة الأخصائيين في وزارة الصحة، حيث تم استثناء المدارس من موعد بدء الإجراءات التخفيفية التي أعلنت عنها الحكومة مؤخراً والتي سيبدأ تطبيقها في القطاعات اعتباراً من الأول من آذار المقبل.

 

وبين أن على جميع العاملين في المدارس ضرورة الالتزام بأمر الدفاع 35، والذي يقضي بضرورة بتلقي جرعتي مطعوم ضد فيروس كورونا.

 

وشدّد المساعفة على عودة جميع الشعب والمدارس التي تم تعليق الدوام فيها بسبب وصول الإصابات إلى 10%، إلى التعليم الوجاهي، مؤكداً على أنه لن يتم إغلاق أي شعبة أو مدرسة يتم تسجيل إصابات كورونا فيها، حيث سيتم فقط عزل الطالب أو المعلم الذي تثبت إصابته لمدة 5 أيام فقط، ثم يلتحق بدوامه بدون فحص كورونا.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
كورونا الوكيل

مراكز التطعيم ضد كورونا يوم الأحد - اسماء

2202213214817447279467

لجنة الأوبئة توضح حول موجة كورونا الرابعة

120221923832812795280

أشغال الكرك تعلن عن فتح غرف عمليات للتعامل مع الظروف الجوية السائدة

w

التنمية: ضبط 771 متسولا خلال الشهر الماضي

image

الروابدة: الأحزاب نُحتت وطُبّل لها كثيراً لمصلحة "تنظيمات محددة" ثم تلاشت

274069021_255342000104484_7275485234319465239_n

وزير العمل يبحث زيادة فرص العمل للأردنيين في الضليل والبادية الشمالية

أخبار متعلقة
1641054400914

قائمة بأسماء مراكز التطعيم في محافظات المملكة الخميس

IMG_6316

قائمة بأسماء مراكز مطاعيم كورونا الثلاثاء

0L5A2494

ذبحتونا ترد على استثناء "البرنامج الدولي" من تأجيل الفصل

2eiW6AEqt3xPbeicT60T5HqCg0RIxUSgokVPbUe7

الأردن يسجل ارتفاعاً جديداً بنسبة الفحوص الإيجابية ونحو 4100 إصابة جديدة بكورونا السبت

0L5A2481

توصية من التربية للصحة حول دوام طلبة المدارس الفصل القادم

1220212683659455029935

استئناف حملة التطعيم لطلبة المدارس الأحد