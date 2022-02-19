التربية لـ"الوكيل": عودة المعلمين والطلاب المصابين بكورونا إلى المدارس بعد مُضي 5 أيام على إصابتهم

الوكيل الاخباري - أكدت وزارة التربية والتعليم أن جميع المدارس والشعب الصفية ستعود إلى دوامها وجاهياً وبشكل طبيعي اعتباراً من 20 شباط الذي يصادف الأحد.

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وقال الناطق الإعلامي لوزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد المساعفة إن أي معلّم أو طالب مصاب بفيروس كورونا يعود إلى دوامه الطبيعي وجاهياً، إذا أمضى على إصابته 5 أيام أو أكثر، ودون الحاجة لإجراء فحص PCR.

وأشار المساعفة لـ"الوكيل الاخباري" أن القرار جاء بعد استشارة الأخصائيين في وزارة الصحة، حيث تم استثناء المدارس من موعد بدء الإجراءات التخفيفية التي أعلنت عنها الحكومة مؤخراً والتي سيبدأ تطبيقها في القطاعات اعتباراً من الأول من آذار المقبل.

وبين أن على جميع العاملين في المدارس ضرورة الالتزام بأمر الدفاع 35، والذي يقضي بضرورة بتلقي جرعتي مطعوم ضد فيروس كورونا.

وشدّد المساعفة على عودة جميع الشعب والمدارس التي تم تعليق الدوام فيها بسبب وصول الإصابات إلى 10%، إلى التعليم الوجاهي، مؤكداً على أنه لن يتم إغلاق أي شعبة أو مدرسة يتم تسجيل إصابات كورونا فيها، حيث سيتم فقط عزل الطالب أو المعلم الذي تثبت إصابته لمدة 5 أيام فقط، ثم يلتحق بدوامه بدون فحص كورونا.