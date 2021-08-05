التربية تكرم عدداً من الطلبة المبدعين

الوكيل الاخباري -

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كرم وزير التربية والتعليم الدكتور محمد أبو قديس اليوم عدداً من الطلبة المبدعين، ممن حققوا قصص نجاح وتميز في مدارسهم، مهنئاً معلميهم وذويهم وأقرانهم من الطلبة بهذه الإنجازات.وشمل التكريم الطلبة؛ أسامة الطرايرة من مدرسة الأمير حسن الثانوية للبنين التابعة لتربية الكرك؛ مخترع جهاز الكلية، وابراهيم أبو حسين من أكاديمية المستوى العالمي التابعة لمديرية التعليم الخاص "أصغر مصمم جرافيكي في العالم والحاصل على ثلاثين شهادة متخصصة"، والطالبتين حمدة العونة من مدرسة نسيبة بنت كعب المازنية وسعيدة بالإسلام من مدرسة زنوبيا الثانوية التابعتين لتربية الأغوار الجنوبية؛ مؤلفتي كتاب "هز نخاع العالم" .وسلم الدكتور أبو قديس الدروع التذكارية للطلبة المكرمين، بحضور أولياء أمورهم متمنياً لهم المزيد من التفوق والإبداع والتميز.