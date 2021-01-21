التربية تكشف تطورات عودة الطلبة للمدارس

الوكيل الاخباري -

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أكَّد الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم عبد الغفور القرعان أنه ومن اللحظة الأولى لتوجيه جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة إلى "فتح المدارس والقطاعات بطريقة مدروسة، تحمي المواطنين والاقتصاد الوطني."بدأت الوزارة بالإعداد لعودة الطلبة إلى التعليم الوجاهي في بداية الفصل الدراسي الثاني في السابع من شباط المقبل على مراحل متدرجة وبالتناوب ووفق بروتوكول صحي .وأضاف في تصريح له اليوم الخميس أنَّ عودة الطلبة ستكون متدرِّجة حسب دليل العودة للمدارس للفصل الدراسي الثاني 2020 / 2021 والذي نشرته وزارة التربية أمس.وعبَّر الناطق الإعلامي عن شكر وزارة التربية والتعليم لكافة شركائها الذين كان لهم دور في إعداد الدليل مثمنًا الدور الذي قامت به وزارة الصحة في هذا المجال مبيِّنًا أن البروتوكول الصحي تم إعداده بالاستفادة من بروتوكولات عالمية ومن البروتوكول الصحي الذي أعدته الوزارة سابقًا مطلع الفصل الدراسي الأول اضافة الى ما وصل الوزارة من مؤسسات وهيئات وأفراد وما رصدته الوزارة من أفكار وتوصيات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.وأكَّد حرص الوزارة على إنفتاحها على كافة المؤسسات والهيئات قبل وأثناء عودة الطلبة وخاصةً فيما يتعلق بالجانب التوعوي والتثقيفي من أجل أن نصل جميعًا إلى عودة آمنة تحمي الطلبة والهيئات الإدارية والتعليمية في المدارس وكافة العاملين في الوزارة وحماية المجتمع أيضا.وأشاد القرعان بدور جميع الإعلاميين والصحفيين في كافة وسائل الإعلام والذين كان لهم دور إيجابي مؤثر، معوِّلًا على هذا الدور في هذه المرحلة والمرحلة القادمة.وأشار أن دليل العودة للمدارس سيبقى قابلًا للتطوير بعد عودة الطلبة بناءً على التقييم اليومي والحالة الوبائية مؤكِّدًا أن الوزارة ستبقى منفتحة على جميع شركائها والأخذ بما يُطرح من أفكار إيجابية قابلة للتطبيق.