مصدر يكشف للوكيل مصير عودة طلبة المدارس

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - رجّح مصدر طبي، عضو في اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة ، صدور قرار بشأن عودة الطلبة إلى التعليم الوجاهي الفصل الدراسي الثاني .

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وبين المصدر ، الأحد ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أن هنالك اجتماعا مخصصا بشأن دوام طلبة المدارس خلال الأيام القليلة القادمة ، للبحث في هذا الأمر مع وزارة التربية والتعليم .

وشدد على أن العودة إلى المدارس ، "ضرورة ملحّة" ، خاصة للصفوف الأولى ومرحلة الثانوية العامة ، نتيجة لتمكن الطالب من التفاعل مع المعلم بشكل مباشر .

" في حال اتخاذ قرار بهذا الشأن ، فسيتم التشديد على الالتزام بالإجراءات الصحية اللازمة ، كارتداء الكمامات ، والتباعد الجسدي ، واستخدام المعقمات"، وفق المصدر .

وحول السيناريوهات المقترحة لدوام الطلبة ، أوضح أنه سيتم دراسة المقترحات بعناية ، للوصول إلى الهدف المنشود ومنع انتقال العدوى بين صفوف الطلبة والكوادر العاملة في المدارس.

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