التربية تكشف تفاصيل فيديو الاعتداء على معلم في عمان

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أوضح الناطق الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد المساعفة تفاصيل حول فيديو متداول للاعتداء على معلم بالضرب.

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وقال المساعفة إنّ المعلم يعمل في إحدى المدارس الحكومية التابعة لمديرية قصبة عمان ، وأثناء قيامه بواجبه التربوي والأخلاقي لفض مشاجرة حدثت بين مجموعة من الطلبة خارج أسوار المدرسة تعرض للضرب على رأسه من أحد أولياء الأمور، كما تعرض لتصرفات غير مسؤولة من قبل طالبين اثنين، أحدهما من نفس المدرسة التي يدرس بها المعلم والآخر من مدرسة مجاورة .



وأشار الى ان الحالة الصحية للمعلم جيدة ومستقرة.



وبين انه تم تقديم شكوى لدى الجهات الأمنية بحق المعتدين، وكذلك ستقوم التربية باتخاذ العقوبات الرادعة بحق الطلبة المعتدين، ولن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من تسول له نفسه المساس بالثوابت والقيم التربوية الأصيلة الكفيلة بتحقيق رؤية الوزارة ورسالتها السامية.