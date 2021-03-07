الأحد 07-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

روسيا تسجل أدنى حصيلة إصابات بكورونا منذ تشرين الأول الماضي

تعليق دوام متحف الأردن غداً

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الشريف والبدارنة والمحافظة والرواحنة وازمقنا والطقاطقة والعمرو والحموري

التربية تكشف حقيقة تصريح منسوب للوزير الجديد حول عودة جميع الطلبة للمدارس

مجلس الوزراء يعقد جلسة عقب صدور الإرادة الملكية بالموافقة على التعديل الوزاري

تأجيل اجتماع الهيئة العامة لنقابة الصحفيين

الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء

ارتفاع في نسبة فحوصات كورونا الايجابية اليوم

ارتفاع بإصابات كورونا في الأردن اليوم

توضيح هام لوزير الصحة الدكتور نذير عبيدات

الأحد، 07-03-2021 07:05 م

التربية تكشف حقيقة تصريح منسوب للوزير الجديد حول عودة جميع الطلبة للمدارس

11201823144428687201718


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تداولت بعض وسائل التواصل الاجتماعي تصريحًا منسوبًا  لوزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أبو قديس مفاده بأنه ( لن يسمح باختيار التعليم عن بعد وإن باتَ ذلك خطرًا على الطلبة! ) .
اضافة اعلان

 وقالت وزارة التربية والتعليم انها تستغرب تناقل مثل هكذا إشاعات وتؤكد بأنَّ هذا التصريح عارٍ عن الصحة تمامًا ولم يصدر عن الوزير ولا يمكن أن يصدر عنه لأي وسيلة إعلامية أو أي من وسائل التواصل الاجتماعي. 


  وشدّدت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد بأن يتم التأكد من أي خبر أو تصريح صادر عن وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي من المصادر المصرح لها بالتصريح أو الإدلاء بأي معلومات وذلك تحقيقًا وتوخيًّا للمصداقية.
 

وقالت الوزارة بأنها ستلاحق ناشر هذا الخبر قانونيا وقد باشرت بالاجراءات القانونية بهذا الصدد.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2202128182650485752747

تعليق دوام متحف الأردن غداً

32021418620534028972

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الشريف والبدارنة والمحافظة والرواحنة وازمقنا والطقاطقة والعمرو والحموري

الخصاونة

مجلس الوزراء يعقد جلسة عقب صدور الإرادة الملكية بالموافقة على التعديل الوزاري

1120203194950697459833

تأجيل اجتماع الهيئة العامة لنقابة الصحفيين

88

الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء

320212175747831079408

ارتفاع في نسبة فحوصات كورونا الايجابية اليوم

أخبار متعلقة
f412cd58aeb9f1a500ad2d152d64f9b4

الوكيل الاخباري يحذر من صفحات مُزيّفة لترويج الأخبار الكاذبة