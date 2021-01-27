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الأربعاء، 27-01-2021 12:35 م

التربية تكشف للوكيل تفاصيل وقت الحصة الصفية و الامتحانات وقرار تمديد الفصل الثاني

وزارة-التربية


الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - اوضحت الأمين العام لوزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية نجوى قبيلات في تصريح خاص للوكيل الاخباري انه من المفترض بعد عودة الطلبة الى المدارس ان تنتهي الحصة السابعة في تمام الساعة 12 وليس كما كان سابقا قبل جائحة كورونا .

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وقالت قبيلات ان الهدف من تقليص وقت الحصة هو تقليل فترة وجود الطلبة داخل المباني المغلقة اضافة الى اعطاء اكبر عدد من المباحث خلال فترة التدريس . 

 

وحول الامتحانات وتوزيعها قالت قبيلات انه سيتم توزيع الامتحانات بين الطلبة وفق المجموعات بحيث يكون هناك تغيير في الاسئلة ضمن نمط واحد . 

 

وفيما يخص دراسة تمديد الفصل الدراسي الثاني قالت قبيلات انه خلال اول جلسة للتخطيط في الوزارة سيتم بحث هذه الدراسة وحسم القرار .  


 




 

 


 

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