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الخميس، 20-07-2023 12:23 م

التربية تنشر أسئلة امتحان الكيمياء والعربي تخصص

الكمياء


الوكيل الإخباري- نشرت وزارة التربية والتعليم اسئلة امتحان الكيمياء والعربي التخصص حسب رصد "الوكيل الإخباري"  .

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وكان قد اكد االناطق باسم وزارة التربية والتعليم، أحمد المساعفة ، إن 148437 مشتركا ومشتركة من الفروع الأكاديمية والمهنية للطلبة النظاميين وطلبة الدراسة الخاصة سيتقدمون لمبحث الكيمياء واللغة العربية، والعلوم الصناعية الخاصة، وإنتاج الطعام وخدمته، خلال الجلسة الأولى للامتحان ، فيما تقدم للجلسة الثانية ،12 طالبا وطالبة من فرعي الزراعي والاقتصاد المنزلي في مبحث الكيمياء.

 

للاطلاع على اسئلة الامتحانات : انقر هنا 

 




 

 


 

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