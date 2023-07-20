التربية تنشر أسئلة امتحان الكيمياء والعربي تخصص

الوكيل الإخباري- نشرت وزارة التربية والتعليم اسئلة امتحان الكيمياء والعربي التخصص حسب رصد "الوكيل الإخباري" .

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وكان قد اكد االناطق باسم وزارة التربية والتعليم، أحمد المساعفة ، إن 148437 مشتركا ومشتركة من الفروع الأكاديمية والمهنية للطلبة النظاميين وطلبة الدراسة الخاصة سيتقدمون لمبحث الكيمياء واللغة العربية، والعلوم الصناعية الخاصة، وإنتاج الطعام وخدمته، خلال الجلسة الأولى للامتحان ، فيما تقدم للجلسة الثانية ،12 طالبا وطالبة من فرعي الزراعي والاقتصاد المنزلي في مبحث الكيمياء.



