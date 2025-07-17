اختتام مشروع الذكاء الاصطناعي لتنقيح البيانات الحكومية

وبحسب بيان الوزارة الخميس، أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي السميرات خلال حفل الاختتام، أن المشروع يجسد رؤية الدولة في تبني التكنولوجيا المتقدمة ضمن نهج التحول الرقمي.
وقال إن تنقيح البيانات الحكومية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي تعد خطوة محورية نحو بناء مؤسسات أكثر كفاءة وخدمات حكومية أكثر دقة وشفافية.
وأوضح السميرات أن المشروع ينسجم مع توجهات المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل ويأتي كجزء من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي ورؤية التحديث الاقتصادي.
وتضمن المشروع حالتين رئيسيتين لاستخدام الذكاء الاصطناعي في تنقيح البيانات الحكومية، الأولى تمثلت في معالجة بيانات ما يزيد عن مليوني سجل لطلبة التوجيهي بين عامي 1985 و2004، حيث تم استكمال الربط مع الأرقام الوطنية من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي بعد أن توقفت الطرق التقليدية.
أما الحالة الثانية، فكانت مواءمة بيانات أكثر من 2.5 مليون سجل للأراضي بين وزارة الإدارة المحلية ودائرة الأراضي والمساحة وحققت نسبة مطابقة مع تقديم توصيات بتوحيد أنظمة الترميز وتعزيز الربط البيني بين قواعد البيانات الحكومية.
وأكد القائمون على المشروع أن هذه النتائج ستسهم في تحسين جودة البيانات الحكومية وتقليل الأخطاء والتكرار وتمكين المؤسسات من تقديم خدمات قائمة على التحليل الدقيق والمعلومات المحدثة.
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