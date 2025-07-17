الخميس 2025-07-17 12:50 م
 

الخرابشة : قرار توحيد تعرفة التكسي سيصدر خلال ايام واجراءات لتنظيم سوق التطبيقات الذكية

التكسي
التكسي
 
الخميس، 17-07-2025 10:48 ص

الوكيل الإخباري-    قال مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس رياض الخرابشة ان قرار توحيد التعرفة لعدادات التكسي بين العاصمة عمان وباقي المحافظات لم يدخل حيز التنفيذ لغاية اللحظة، مبينا انه سيصدر قرار خلال 10 ايام لاسبوعين لتوحيد التعرفة لعدادات التكسي .

وحول التطبيقات الذكية قال الخرابشة لبرنامج "الوكيل " الذي يبث عبر راديو "هلا" ان العاملين على التطبيقات المرخصة حوالي 13 الف سيارة فيما تتجاوز السيارات غير المرخصة هذا العدد بـ 3 أضعاف.

وبين انه ستصدر تعليمات جديدة لحل مشكلة التطبيقات الذكية  والتكسي الاصفر في اطار تنظيمي.

واضاف ان القرار سيصدر قريباً من مجلس الوزراء يتعلق بتنظيم عمل قطاع النقل عبر التطبيقات الذكية وسيعمل على حل مشاكل تطبيقات النقل الذكية والتكسي الأصفر بإطار قابل للتنفيذ.

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