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وفاة الطيار الأردني سامي الزبيدي الصقور إثر سقوط طائرته في ليبياا

الطيار الأردني سامي عيد فلوات الزبيدي الصقور "أبو عباس"
الطيار الأردني سامي عيد فلوات الزبيدي الصقور "أبو عباس"
 
الخميس، 17-07-2025 11:36 ص

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   نعى ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي الطيار الأردني سامي عيد فلوات الزبيدي الصقور "أبو عباس"، إثر سقوط طائرته في الأراضي الليبية.

ووفق الناشطون ينحدر الزبيدي من مخيم الشهيد عزمي المفتي في محافظة إربد.

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ونعى ناشطون المرحوم  عبر منشورات وتعليقات مؤثرة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ، داعين له بالرحمة والمغفرة والصبر والسلوان لعائلته ومحبيه .

 

ولم يصدر اي بيان او تصريح رسمي في وسائل الاعلام الليبية حتى الان الا ان المعلومات التي يتم تداولها – لم يتسن التأكد من صحتها – ان الطيار الزبيدي كان يقود بنفسه طائرة تدريب صغيرة في جولة جوية بمنطقة الصابري ليلة امس وتعرض لهبوط حاد في السكر ، فيما اشارت معلومات اخرى ان الزبيدي كان في رحلة تدريبية على طائرة من طراز L-39 ألباتروس  فوق مدينة مصراتة الليبية.

 

 

 
 
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