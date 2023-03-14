التربية: صرف مستحقات مراقبي ومصححي التوجيهي غداً

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

قالت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات إنه سيتم تحويل مستحقات المعلمين والمعلمات الذين شاركوا بعملية مراقبة وتصحيح أوراق امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" الدورة التكميلية إلى البنوك غداً .

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وأضافت قبيلات لـ"الوكيل الإخباري" اليوم الثلاثاء أنه سيتم الصرف ابتداء من غداً .

وكان مصححي ومراقبي امتحانات "التوجيهي" للدورة التكميلية اشتكوا من تأخر صرف وزارة التربية والتعليم مخصصاتهم المالية المستحقة.



وانتهت امتحانات الدورة التكميلية يوم الاثنين الموافق 16 تشرين الثاني الماضي وتم الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات وإعلان النتائج في مطلع شباط الماضي .

