التربية: طلبة التكميلي الذين لن يحالفهم الحظ سيعيدون على المنهاج الجديد

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

قال مدير إدارة الاختبارات والامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد كنانة إن "طلبة تكميلية التوجيهي" الذين لن يحالفهم الحظ خلال الدورة الحالية يمكنهم المحاولة ثانياً على الدورة الصيفية القادمة على المنهاج الجديد.

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وأضاف كنانة لـ"الوكيل الإخباري" اليوم الأربعاء أن الطالب سيُعيد تقديم الامتحان على المنهاج الجديد مع جيل 2005 على الدورة الصيفية القادمة في المبحث الذي أخفق به فقط .



وأوضح أن عدد فرص إعادة تقديم الامتحان متاحة للطالب في كل دورة إذا لم يحقق متطلبات نجاح الثانوية العامة مشيراً أنه سيتم احتساب العلامة الأحدث في الامتحانات للمتقدمين ابتداءً من الدورة الصيفية القادمة.



وأكد أن نتائج الثانوية العامة "التوجيهي" للدورة التكميلية الحالية ستعلن في وقت محدد سيتم الإعلان عنه مسبقاً مرجحاً أن تكون خلال الثلث الأول من شهر شباط القادم .

