الأردن يدين تهديدات نتنياهو العدوانية ضد قطر

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي، تضامن المملكة الكامل مع دولة قطر الشقيقة وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها، ودعمها لأيّ إجراءات تتخذها لحماية أمنها وسيادتها، مشدّدًا على رفض الأردن المطلق للتهديدات التي تمسّ أمن قطر الشقيقة، والتي تعكس نهج الحكومة الإسرائيلية المأزومة وسلوكياتها التصعيدية المُزعزِعة لأمن واستقرار المنطقة والتي تهدّد الأمن والسلم الدوليين، مؤكدًا أن أمن قطر واستقرارها من أمن واستقرار الأردن.
وجدّد المجالي دعوة المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف عدوانها على غزة، وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية، واعتداءاتها التي تنتهك سيادة الدول وميثاق الأمم المتحدة، مشدّدًا على أن إنهاء الاحتلال ولجم العدوانية الإسرائيلية وتلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الإدارة المحلية يتفقد البنية التحتية لمستشفى الأميرة بسمة الجديد
-
بني مصطفى: مشاريع صغيرة وقروض ميسرة لدعم الأسر والجمعيات
-
اختتام دورة مدربي القيادات النسائية بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة
-
الخارجية: جهود أردنية أثمرت عن إطلاق سراح الأردنية لانا كتاو
-
مذكرة تفاهم بين "البريد الأردني" و"سفن إكس" الإماراتية
-
ولي العهد يتفقد جاهزية الجيش العربي ويؤكد اعتزاز القائد الأعلى برجاله
-
الداخلية : عودة أكثر من 150 ألف لاجئ سوري طوعا من الأردن إلى بلادهم
-
عروض وتخفيضات في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية