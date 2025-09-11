الأردن يدين تهديدات نتنياهو العدوانية ضد قطر

06:37 م

الوكيل الإخباري- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بأشدّ العبارات، التهديدات العدوانية والتصريحات التصعيدية المرفوضة التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بحقّ دولة قطر الشقيقة، ومحاولته البائسة تبرير العدوان الإسرائيلي الغاشم عليها.





وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي، تضامن المملكة الكامل مع دولة قطر الشقيقة وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها، ودعمها لأيّ إجراءات تتخذها لحماية أمنها وسيادتها، مشدّدًا على رفض الأردن المطلق للتهديدات التي تمسّ أمن قطر الشقيقة، والتي تعكس نهج الحكومة الإسرائيلية المأزومة وسلوكياتها التصعيدية المُزعزِعة لأمن واستقرار المنطقة والتي تهدّد الأمن والسلم الدوليين، مؤكدًا أن أمن قطر واستقرارها من أمن واستقرار الأردن.



وجدّد المجالي دعوة المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وقف عدوانها على غزة، وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية، واعتداءاتها التي تنتهك سيادة الدول وميثاق الأمم المتحدة، مشدّدًا على أن إنهاء الاحتلال ولجم العدوانية الإسرائيلية وتلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.