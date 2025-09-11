اختتام دورة مدربي القيادات النسائية بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة

وتهدف الدورة التي استمرت لمدة أسبوع، إلى التركيز على مفاهيم القيادة الفاعلة، والتخطيط الاستراتيجي، وغيرها من الموضوعات التي تعزز من كفاءة المشاركات في بيئات العمل الأمنية والعسكرية، ما يعكس الحرص على تحقيق تكامل مؤسسي فعّال لدعم مشاركة المرأة في القيادة وصنع القرار.
وتأتي هذه الدورة استكمالاً لجهود القوات المسلحة في بناء قدرات القيادات النسائية، وفتح آفاق جديدة أمامهن في مواقع التأثير، حيث تشكّل الشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة دعامة أساسية في تطوير البرامج التدريبية المتخصصة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء والجاهزية القيادية للمنتسبات.
يُشار إلى أن دورة مدربي القيادات النسائية تُعقد بشكل دوري ضمن إطار الخطة الوطنية لتنفيذ القرار 1325، بهدف بناء قاعدة راسخة من القيادات النسائية القادرات على الإسهام في صياغة السياسات واتخاذ القرار، تجسيداً لرؤية المملكة الأردنية الهاشمية في تحقيق المساواة وتمكين المرأة، وتعزيز الأمن الشامل والمستدام.
