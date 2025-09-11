اختتام دورة مدربي القيادات النسائية بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة

الوكيل الإخباري - اختتمت، اليوم الخميس، دورة مدربي القيادات النسائية، والتي نظمتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن، بالتعاون مع مديرية شؤون المرأة العسكرية، بمشاركة نخبة من منتسبات القوات المسلحة الأردنية ومديرية الأمن العام والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.

اضافة اعلان



وتهدف الدورة التي استمرت لمدة أسبوع، إلى التركيز على مفاهيم القيادة الفاعلة، والتخطيط الاستراتيجي، وغيرها من الموضوعات التي تعزز من كفاءة المشاركات في بيئات العمل الأمنية والعسكرية، ما يعكس الحرص على تحقيق تكامل مؤسسي فعّال لدعم مشاركة المرأة في القيادة وصنع القرار.



وتأتي هذه الدورة استكمالاً لجهود القوات المسلحة في بناء قدرات القيادات النسائية، وفتح آفاق جديدة أمامهن في مواقع التأثير، حيث تشكّل الشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة دعامة أساسية في تطوير البرامج التدريبية المتخصصة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء والجاهزية القيادية للمنتسبات.