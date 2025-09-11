حداد: السياحة طريق النمو والتنافسية عالميًا

06:20 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/745753 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- شارك رئيس لجنة السياحة والآثار النيابية، النائب وصفي حداد، في أعمال مؤتمر «مستقبل السياحة: الرؤية الاستراتيجية للسياحة في الأردن»، الذي نظمته شركة رمال البترا للتدريب والتنمية، في مدينة العقبة، بمشاركة واسعة من الجهات الرسمية والخاصة والخبراء في القطاع السياحي. اضافة اعلان





وأكد حداد، في كلمته خلال جلسات المؤتمر، أن مدينة العقبة تتمتع بمقومات سياحية مميزة تجعلها وجهة رئيسية للسياحة المحلية والدولية، مشيرًا إلى أن اللجنة، من خلال زياراتها لمحافظات المملكة، رفعت توصيات للحكومة لتعزيز الاستثمار في القطاع السياحي وتحسين الخدمات والبنية التحتية.



وأضاف أن السياحة أحد ركائز الاقتصاد الوطني، وتعد قطاعًا رئيسيًا في القيمة المضافة للناتج المحلي، مما يستدعي دعم هيئة تنشيط السياحة وصندوق المخاطر السياحية، والاستعداد للتحديات المتوقعة في ظل الظروف الجيوسياسية في المنطقة، والعمل على تضافر كافة الجهود لتطوير القطاع.



وأشار حداد إلى أن القطاع السياحي أبرز محركات رؤية التحديث الاقتصادي، لما له من دور محوري في دفع عجلة النمو، وخلق فرص العمل، وجذب الاستثمارات، مؤكدًا أن القطاع حيوي وتنافسي ويعزز الأردن على المستويين الإقليمي والدولي، ويحظى برعاية ملكية خاصة نظرًا لأهميته كعامل رئيسي في التنمية المستدامة.



ولفت إلى تميز الأردن بمنتجات سياحية متنوعة، أبرزها السياحة الدينية نظرًا لاحتضانه مواقع مقدسة مسيحية وإسلامية، ما يشكل عامل جذب مهمًا للحجاج والزوار من مختلف دول العالم، داعيًا لربط هذه المواقع بالمسارات السياحية الأخرى لتعزيز التجربة السياحية.



وأشاد حداد بجهود وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة وسلطة العقبة الاقتصادية في الترويج للسياحة الأردنية محليًا وخارجيًا، مؤكدًا أهمية تبني الاتجاهات الحديثة في الرؤية المستقبلية للهوية السياحية وتعزيز استدامتها.



وأوضح أن المؤتمر ناقش هذه القضايا من خلال جلسات عمل متخصصة وأوراق عمل تناولت الاستثمار والتسويق والترويج، وسبل مواجهة التحديات، واختتم بإقرار مجموعة توصيات تهدف إلى تنشيط القطاع السياحي وتطويره بما يعزز مكانة الأردن على الخريطة السياحية الإقليمية والدولية.