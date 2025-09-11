الخميس 2025-09-11 05:17 م
 

الداخلية : عودة أكثر من 150 ألف لاجئ سوري طوعا من الأردن إلى بلادهم

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
 
الخميس، 11-09-2025 04:44 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الداخلية، الخميس، أن 150,400 لاجئ سوري عادوا طوعا من الأردن إلى سوريا منذ كانون الأول 2024 وحتى اليوم، عبر مركز حدود جابر.

اضافة اعلان


وأكدت الوزارة ، أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها تهدف إلى التسهيل والتبسيط على الأشقاء السوريين، وبما يكفل تسريع إجراءات عودتهم إلى ديارهم طوعا.


وبحسب توقعات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، فإن من المتوقع أن يصل عدد العائدين من الأردن إلى سوريا إلى قرابة 200 ألف لاجئ بحلول نهاية عام 2025.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

g

أخبار محلية مذكرة تفاهم بين "البريد الأردني" و"سفن إكس" الإماراتية

ولي العهد يتفقد جاهزية الجيش العربي ويؤكد اعتزاز القائد الأعلى برجاله

أخبار محلية ولي العهد يتفقد جاهزية الجيش العربي ويؤكد اعتزاز القائد الأعلى برجاله

وزارة الداخلية

أخبار محلية الداخلية : عودة أكثر من 150 ألف لاجئ سوري طوعا من الأردن إلى بلادهم

تشييع شهداء القصف الإسرائيلي على مكتب حماس في الدوحة

عربي ودولي الدوحة تشيّع شهداء الهجوم الإسرائيلي بمشاركة أمير قطر

المؤسسة الاستهلاكية العسكرية

أخبار محلية عروض وتخفيضات في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية

رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي عشيرة الزعبي

خلال لقائه فعاليات شعبية من الرصيفة ودير علا

أخبار محلية العيسوي: الأردن بقيادة الملك ماضٍ في مسيرة التحديث وثابت في دفاعه عن مصالحه العليا وقضايا أمته

جيش الاحتلال يعترض مسيرة أطلقت من اليمن

عربي ودولي جيش الاحتلال يعترض مسيرة أطلقت من اليمن



 
 





الأكثر مشاهدة