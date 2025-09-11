الداخلية : عودة أكثر من 150 ألف لاجئ سوري طوعا من الأردن إلى بلادهم

وأكدت الوزارة ، أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها تهدف إلى التسهيل والتبسيط على الأشقاء السوريين، وبما يكفل تسريع إجراءات عودتهم إلى ديارهم طوعا.
وبحسب توقعات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، فإن من المتوقع أن يصل عدد العائدين من الأردن إلى سوريا إلى قرابة 200 ألف لاجئ بحلول نهاية عام 2025.
