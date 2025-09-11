الداخلية : عودة أكثر من 150 ألف لاجئ سوري طوعا من الأردن إلى بلادهم

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الداخلية، الخميس، أن 150,400 لاجئ سوري عادوا طوعا من الأردن إلى سوريا منذ كانون الأول 2024 وحتى اليوم، عبر مركز حدود جابر.

وأكدت الوزارة ، أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها تهدف إلى التسهيل والتبسيط على الأشقاء السوريين، وبما يكفل تسريع إجراءات عودتهم إلى ديارهم طوعا.