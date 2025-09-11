تعميم من وزارة التربية والتعليم على جميع المدارس بالمملكة

وجاء ذلك في كتاب رسمي صادر عن وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، والموجه إلى مديري التربية والتعليم والتعليم الخاص، أن الوزارة تؤكد منع حمل العِصِيّ أو استخدام أي نوع من أدوات العقاب داخل المؤسسات التعليمية، مشيرة إلى أن هذه التصرفات تُعد مخالفة وتندرج ضمن المسؤولية التأديبية.
