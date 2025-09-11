الخميس 2025-09-11 09:56 ص
 

تعميم من وزارة التربية والتعليم على جميع المدارس بالمملكة

الخميس، 11-09-2025 08:31 ص
الوكيل الإخباري-    شددت وزارة التربية والتعليم على التزامها بالتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية المصادق عليها، مؤكدة منع استخدام العقاب البدني بكافة أشكاله في المدارس، واعتباره من الممارسات التي تُلحق الأذى النفسي والجسدي بالطلبة.اضافة اعلان


وجاء ذلك في كتاب رسمي صادر عن وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، والموجه إلى مديري التربية والتعليم والتعليم الخاص، أن الوزارة تؤكد منع حمل العِصِيّ أو استخدام أي نوع من أدوات العقاب داخل المؤسسات التعليمية، مشيرة إلى أن هذه التصرفات تُعد مخالفة وتندرج ضمن المسؤولية التأديبية.
 
 
