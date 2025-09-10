الإدارة المحلية بصدد إطلاق التعليمات التنفيذية لتطبيق سارية العلم

08:27 م

الوكيل الإخباري- علم موقع "الوكيل الإخباري" أن وزارة الإدارة المحلية بصدد اطلاق التعليمات التنفيذية لتطبيق سارية العلم.





وقال مصدر مطلع إن الوزارة تعمل على إعداد التعليمات التنفيذية لتطبيق سارية العلم بعد إعلان مواصفات السارية وأبعادها.



وأضاف أن تطبيق السارية لن يشمل المباني القائمة وأنه ينطبق على المباني الجديدة، أما في حال طلب إذن أشغال للمباني القديمة فإنها ستكون ملزمة بوضع سارية وفق الارتدادات لأن وضع السارية شرط لمنح إذن الأشغال.



وأشار إلى أنه لم تتضح بعد إذا ما كان سيكون هناك أي عقوبات أو غرامات في حال وجود أي مخالفات بتطبيق السارية، وأن ذلك سيتضح بعد الإعلان عن التعليمات التنفيذية.



وكانت صدرت مؤخرا، في الجريدة الرسمية، تعليمات مواصفات وأبعاد سارية العلم في الأبنية ضمن مناطق البلديات لسنة 2025.



وتأتي التعليمات استنادا لأحكام المادة (40/هـ/5) من نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم (1) لسنة 2022 وتعديلاته، وتُعتبر نافذة من تاريخ نشرها، ويُشترط على كل مالك عقار وضع سارية علم ضمن الارتداد الأمامي للبناء أو على سطحه، وفقا لأحكام التعليمات.



وبحسب التعليمات، يجب أن تتوفر فيها شروط من بينها ألا يقل قطر السارية عن 4 إنشات وألا تقل سعتها عن 1.8 ملم، مع طلية علوية من النحاس أو الحديد وبكرة حبل علوي، كما يجب أن تكون السارية مصنوعة من مادة مناسبة ذات مظهر لائق، وأن تكون مثبتة بإحكام بما يحقق متطلبات السلامة العامة، وألا تكون تالفة أو مشوهة للمنظر العام.



وتوضع سارية العلم في البناء وفقا إذا كان البناء قائما بارتداد أمامي يجب وضع سارية العلم ضمن الارتداد الأمامي وبشكل عمودي على حد القطعة جهة الطريق على أن لا يقل ارتفاعها عن 4م.