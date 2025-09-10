الذهب يحلق.. كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الاربعاء

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية الأربعاء عند 73.80 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 71.30 دينارا لجهة الشراء.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 84.50 و65.30 و49.80 دينارا على التوالي.
