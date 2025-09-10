الأربعاء 2025-09-10 10:18 ص
 

الذهب يحلق.. كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الاربعاء

مصاغ ذهبي
الأربعاء، 10-09-2025 09:40 ص

الوكيل الإخباري-    استقر سعر غرام الذهب في الأردن، يوم الاربعاء عند  أعلى مستوى تاريخي له.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية الأربعاء عند 73.80 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 71.30 دينارا لجهة الشراء.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 84.50 و65.30 و49.80 دينارا على التوالي.

Image1_920251093934283208737.jpg

 
 
