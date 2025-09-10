ضبط محطة غسيل سيارات تعتدي على خط مياه رئيسي في عين غزال

وأوضحت سلطة المياه، في بيان، أنه وضمن جهودها المتواصلة لإحكام السيطرة على مصادر المياه في مختلف مناطق المملكة، وبناءً على معلومات توفرت من مواطنين بوجود اعتداء على أحد الخطوط الرئيسية في منطقة عين غزال من قِبل محطة غسيل سيارات، فقد تم تنسيق حملة تفتيشية للموقع بالتعاون مع مديرية الأمن العام، وتبيّن وجود اعتداء يقوم بسحب المياه بطريقة مخالفة، حيث تم فصل الاعتداء وإعداد الضبوطات لإحالتها إلى القضاء.
