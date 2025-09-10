الأربعاء 2025-09-10 07:19 م
 

ضبط محطة غسيل سيارات تعتدي على خط مياه رئيسي في عين غزال

ضبط محطة غسيل سيارات تعتدي على خط مياه رئيسي في عين غزال
ضبط محطة غسيل سيارات تعتدي على خط مياه رئيسي في عين غزال
 
الأربعاء، 10-09-2025 06:15 م
الوكيل الإخباري-   قالت وزارة المياه والري/ سلطة المياه إن كوادرها التفتيشية في وحدة الرقابة الداخلية، بالتعاون مع شركة مياهنا ومديرية الأحواض المائية والحفر، ومديرية المشاغل المركزية، ومرتبات الأمن العام - الشرطة الملكية لحماية البيئة، ومركز أمن الهاشمي، ضبطت اليوم الأربعاء 10 أيلول 2025 اعتداءً على خط مياه رئيسي يزوّد مناطق الهاشمي الشمالي ومنطقة المحطة باحتياجاتها المائية، يقوم بسحب كميات كبيرة يومياً وعلى مدار الساعة من المياه بطريقة مخالفة من قِبل محطة غسيل سيارات في منطقة عين غزال.اضافة اعلان


وأوضحت سلطة المياه، في بيان، أنه وضمن جهودها المتواصلة لإحكام السيطرة على مصادر المياه في مختلف مناطق المملكة، وبناءً على معلومات توفرت من مواطنين بوجود اعتداء على أحد الخطوط الرئيسية في منطقة عين غزال من قِبل محطة غسيل سيارات، فقد تم تنسيق حملة تفتيشية للموقع بالتعاون مع مديرية الأمن العام، وتبيّن وجود اعتداء يقوم بسحب المياه بطريقة مخالفة، حيث تم فصل الاعتداء وإعداد الضبوطات لإحالتها إلى القضاء.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

وصول دفعة من أطفال غزة لتلقي العلاج ضمن مبادرة الممر الطبي الأردني

أخبار محلية وصول دفعة من أطفال غزة لتلقي العلاج ضمن مبادرة الممر الطبي الأردني

"الصحة النيابية" تطّلع على واقع الخدمات الصحية في محافظتي جرش وعجلون

شؤون برلمانية "الصحة النيابية" تطّلع على واقع الخدمات الصحية في محافظتي جرش وعجلون

ب

أخبار محلية "جيدكو" تعقد جلسة تعريفية ببرامجها ومشاريعها في عجلون

ولي العهد السعودي: نحن مع قطر في كل ما ستتخذه بعد استهداف الدوحة

عربي ودولي ولي العهد السعودي: نحن مع قطر في كل ما ستتخذه بعد استهداف الدوحة

ل

أخبار محلية "شؤون المرأة العسكرية" توقع اتفاقية تعاون مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة

ضبط محطة غسيل سيارات تعتدي على خط مياه رئيسي في عين غزال

أخبار محلية ضبط محطة غسيل سيارات تعتدي على خط مياه رئيسي في عين غزال

ل

أخبار محلية الحنيطي: طيارونا بأعلى الجاهزية القتالية لحماية سماء الأردن

ت

أخبار محلية "صناعة الأردن" والجمعية العلمية الملكية تبحثان تعزيز الشراكة



 
 





الأكثر مشاهدة