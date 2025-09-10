ضبط محطة غسيل سيارات تعتدي على خط مياه رئيسي في عين غزال

06:15 م

الوكيل الإخباري- قالت وزارة المياه والري/ سلطة المياه إن كوادرها التفتيشية في وحدة الرقابة الداخلية، بالتعاون مع شركة مياهنا ومديرية الأحواض المائية والحفر، ومديرية المشاغل المركزية، ومرتبات الأمن العام - الشرطة الملكية لحماية البيئة، ومركز أمن الهاشمي، ضبطت اليوم الأربعاء 10 أيلول 2025 اعتداءً على خط مياه رئيسي يزوّد مناطق الهاشمي الشمالي ومنطقة المحطة باحتياجاتها المائية، يقوم بسحب كميات كبيرة يومياً وعلى مدار الساعة من المياه بطريقة مخالفة من قِبل محطة غسيل سيارات في منطقة عين غزال. اضافة اعلان





وأوضحت سلطة المياه، في بيان، أنه وضمن جهودها المتواصلة لإحكام السيطرة على مصادر المياه في مختلف مناطق المملكة، وبناءً على معلومات توفرت من مواطنين بوجود اعتداء على أحد الخطوط الرئيسية في منطقة عين غزال من قِبل محطة غسيل سيارات، فقد تم تنسيق حملة تفتيشية للموقع بالتعاون مع مديرية الأمن العام، وتبيّن وجود اعتداء يقوم بسحب المياه بطريقة مخالفة، حيث تم فصل الاعتداء وإعداد الضبوطات لإحالتها إلى القضاء.