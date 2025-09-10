تحذير للأردنيين.. جهاز منزلي يرفع قيمة فاتورة الكهرباء .. !

02:43 م

الوكيل الإخباري- حذّر خبير الطاقة الأردني هاشم عقل، من جهاز مجفف الملابس، أو ما يُعرف لدى البعض باسم "حماصة الملابس"، وذلك بسبب استهلاكه الكبير للكهرباء. اضافة اعلان





وقال عقل في منشور له عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك ": للعِلم مجفف الملابس، الذي يُنظر إليه غالباً على أنه مجرد وسيلة راحة، يستهلك طاقةً تعادل طاقة 65 ثلاجة تعمل في الوقت نفسه".