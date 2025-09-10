تحذير للأردنيين.. جهاز منزلي يرفع قيمة فاتورة الكهرباء .. !

وقال عقل في منشور له عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك ": للعِلم مجفف الملابس، الذي يُنظر إليه غالباً على أنه مجرد وسيلة راحة، يستهلك طاقةً تعادل طاقة 65 ثلاجة تعمل في الوقت نفسه".
-
أخبار متعلقة
-
وزارة التنمية الاجتماعية تتسلم درعاً تكريمياً
-
منح دراسية للأردنيين في مصر
-
المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية
-
العيسوي: حكمة الملك وقيادته رسخت مكانة الأردن وصوته المدافع عن قضايا أمته
-
الملك يلتقي عباس ويبحثان اخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية
-
رويترز: ولي العهد يزور قطر اليوم الاربعاء
-
خطة لترقيم وتعقيم الكلاب الضالة وزرع شرائح إلكترونية لتتبعها
-
إرادة ملكية سامية بتعيين 13 قاضيا شرعيا